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Posted 11 февраля, 04:18

Published 11 февраля, 04:18

Modified 11 февраля, 04:20

Updated 11 февраля, 04:20

Самолеты опаздывают

До Новосибирска не могут долететь около 10 самолетов — что происходит

11 февраля 2025, 04:18
Фото: atas.info. Самолеты опаздывают

До Новосибирска не могут долететь около 10 самолетов

В Новосибирске задерживается прилет сразу нескольких авиарейсов, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло.

Утром 11 февраля до Новосибирска не могут долететь вовремя восемь самолетов. Задержка во времени у всех разная: от 10 минут до часа. Самый большой перенос во времени отмечен у Магадана, где самолет прилетит на три часа позже.

Опаздывают с прилетом рейсы из Читы, Хабаровска, Нерюнгри, Екатеринбурга, Красноярска и других регионов. С чем связана причина задержки, неизвестно.

В Новосибирске и области 11 февраля ожидается снегопад. Вероятно, по этой причине и начались опоздания воздушных бортов, так как видимость становится меньше. Однако с вылетом из аэропорта Толмачево нет — все самолеты ушли или уйдут по расписанию.

СК разберется в обстоятельствах экстренной посадки самолета под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет
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