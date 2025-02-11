До Новосибирска не могут долететь около 10 самолетов — что происходит

Posted 11 февраля, 04:18
Published 11 февраля, 04:18
Modified 11 февраля, 04:20
Updated 11 февраля, 04:20
Утром 11 февраля до Новосибирска не могут долететь вовремя восемь самолетов. Задержка во времени у всех разная: от 10 минут до часа. Самый большой перенос во времени отмечен у Магадана, где самолет прилетит на три часа позже.
Опаздывают с прилетом рейсы из Читы, Хабаровска, Нерюнгри, Екатеринбурга, Красноярска и других регионов. С чем связана причина задержки, неизвестно.
В Новосибирске и области 11 февраля ожидается снегопад. Вероятно, по этой причине и начались опоздания воздушных бортов, так как видимость становится меньше. Однако с вылетом из аэропорта Толмачево нет — все самолеты ушли или уйдут по расписанию.