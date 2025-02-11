Два автобусных маршрута в Новосибирске переведут на муниципальный контракт

Posted 11 февраля, 04:17
Published 11 февраля, 04:17
Modified 11 февраля, 04:32
Updated 11 февраля, 04:32
В 2025 году два низкорентабельных автобусных маршрута, № 16 и № 53, в срок до 1 апреля переведут на работу по муниципальному контракту. Эта информация была озвучена во вторник, 11 февраля, во время оперативного совещания в мэрии, за ходом которого наблюдал корреспондент Atas.Info.
«Это означает, что основным приоритетом перевозчика будет обеспечение транспортной работы вне зависимости от наполняемости. Таким образом, это позволит обеспечить нам соблюдение расписания и в целом повысить транспортную доступность этих отдаленных районов», — заявил первый вице-мэр Иосиф Кодалаев.
Маршрут № 53 ходит от площади Калина до микрорайона Пашино, № 16 связывает центр Ленинского района с микрорайоном Затон.
Согласно требованиям федерального законодательства, весь новосибирский транспорт должен был работать по системе муниципального контракта еще в 2020 году. Однако пока на эту схему перевели весь троллейбусный парк и три автобусных маршрута. Для того, чтобы финансировать стабильную работу всех перевозчиков, в городском бюджете денег нет.