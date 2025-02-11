Два автобусных маршрута в Новосибирске переведут на муниципальный контракт

Согласно требованиям федерального законодательства, весь новосибирский транспорт должен был работать по системе муниципального контракта еще в 2020 году. Однако пока на эту схему перевели весь троллейбусный парк и три автобусных маршрута. Для того, чтобы финансировать стабильную работу всех перевозчиков, в городском бюджете денег нет.