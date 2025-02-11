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Posted 11 февраля, 04:17

Published 11 февраля, 04:17

Modified 11 февраля, 04:32

Updated 11 февраля, 04:32

По планам, весь транспорт в городе должен был быть переведен на муниципальный контракт в 2020 году

Два автобусных маршрута в Новосибирске переведут на муниципальный контракт

11 февраля 2025, 04:17
Фото: Артем Шершнев. atas.info. По планам, весь транспорт в городе должен был быть переведен на муниципальный контракт в 2020 году
Городской бюджет будет дотировать убыточные перевозки в отдаленные микрорайоны, сообщили в муниципалитете.

В 2025 году два низкорентабельных автобусных маршрута, № 16 и № 53, в срок до 1 апреля переведут на работу по муниципальному контракту. Эта информация была озвучена во вторник, 11 февраля, во время оперативного совещания в мэрии, за ходом которого наблюдал корреспондент Atas.Info.

«Это означает, что основным приоритетом перевозчика будет обеспечение транспортной работы вне зависимости от наполняемости. Таким образом, это позволит обеспечить нам соблюдение расписания и в целом повысить транспортную доступность этих отдаленных районов», — заявил первый вице-мэр Иосиф Кодалаев.

Маршрут № 53 ходит от площади Калина до микрорайона Пашино, № 16 связывает центр Ленинского района с микрорайоном Затон.

Согласно требованиям федерального законодательства, весь новосибирский транспорт должен был работать по системе муниципального контракта еще в 2020 году. Однако пока на эту схему перевели весь троллейбусный парк и три автобусных маршрута. Для того, чтобы финансировать стабильную работу всех перевозчиков, в городском бюджете денег нет.

«Где они, автобусы-то ваши?»: топ проблемных городских маршрутов в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#Перевозки#Автобусные маршруты#Муниципальный контракт
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