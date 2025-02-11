Двое охотников из Новосибирской области пойдут под суд за добычу лося

Предполагается, что они добыли лося с помощью ружья. Животное погибло: был причинен ущерб на 240 тысяч рублей. Тогда 30-летнего и 59-летнего мужчин обвинили в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Их уголовное дело рассмотрит суд.