atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 03:26

Published 11 февраля, 03:26

Modified 11 февраля, 03:28

Updated 11 февраля, 03:28

Лося убили осенью

Двое охотников из Новосибирской области пойдут под суд за добычу лося

11 февраля 2025, 03:26
Фото: Изображение Midjourney. Лося убили осенью
В Новосибирской области двое жителей предстанут перед судом за незаконную добычу лося, о чем сообщила прокуратура.

Осенью прошлого года в Болотнинском районе двое мужчин отправились на охоту. Разрешений для этого у них не было.

Предполагается, что они добыли лося с помощью ружья. Животное погибло: был причинен ущерб на 240 тысяч рублей. Тогда 30-летнего и 59-летнего мужчин обвинили в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Их уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее была задержана организованная группа новосибирцев, занимавшаяся незаконной заготовкой древесины. В составе нарушителей закона мог оказаться полицейский, а именно сотрудник ГАИ.

Сибиряк наловил рыбы на полмиллиона рублей — за это его наказали
Узнать подробнее
Читайте также:
С новосибирского браконьера потребовали 120 тысяч за добычу лосяВ Новосибирской области браконьеры погубили косульВ Новосибирске браконьер поймал щук, окуней, срок и полумиллионный штраф
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Суд#Уголовное дело#Браконьерство#Болотнинский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика