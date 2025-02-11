Двое охотников из Новосибирской области пойдут под суд за добычу лося

Posted 11 февраля, 03:26
Published 11 февраля, 03:26
Modified 11 февраля, 03:28
Updated 11 февраля, 03:28
Осенью прошлого года в Болотнинском районе двое мужчин отправились на охоту. Разрешений для этого у них не было.
Предполагается, что они добыли лося с помощью ружья. Животное погибло: был причинен ущерб на 240 тысяч рублей. Тогда 30-летнего и 59-летнего мужчин обвинили в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Их уголовное дело рассмотрит суд.
Ранее была задержана организованная группа новосибирцев, занимавшаяся незаконной заготовкой древесины. В составе нарушителей закона мог оказаться полицейский, а именно сотрудник ГАИ.