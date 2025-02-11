Экс-налоговик Новосибирска предстанет перед судом за взятки

Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ и службы безопасности регионального УФНС. В рамках дела следователи наложили арест на счета фигуранта для обеспечения гражданского иска. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по совокупности статей. Также в Новосибирске осудят директора МУП за растрату 6 млн и взятку.