Экс-налоговик Новосибирска предстанет перед судом за взятки

Posted 11 февраля, 09:41
Published 11 февраля, 09:41
Modified 11 февраля, 09:43
Updated 11 февраля, 09:43
Бывший начальник отдела налоговой инспекции Новосибирской области обвиняется в серии коррупционных эпизодов. Уголовное дело по статьям 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном размерах и группой лиц) направлено в суд после завершения следствия.
Детали обвинений:
Ноябрь 2023 года
Чиновник получил от директора коммерческой компании взятку за умышленное бездействие — отказ выявлять фиктивный документооборот и проводить налоговые проверки в рамках камерального контроля.
Апрель 2024 года
Через посредника обвиняемый принял 5 млн рублей от руководителя автосервиса. Взамен он обязался повлиять на результаты налоговой проверки, нарушив процедуру её проведения.
Раскрытие схемы
Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ и службы безопасности регионального УФНС. В рамках дела следователи наложили арест на счета фигуранта для обеспечения гражданского иска. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по совокупности статей. Также в Новосибирске осудят директора МУП за растрату 6 млн и взятку.