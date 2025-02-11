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Posted 11 февраля, 09:41

Published 11 февраля, 09:41

Modified 11 февраля, 09:43

Updated 11 февраля, 09:43

Взятка

Экс-налоговик Новосибирска предстанет перед судом за взятки

11 февраля 2025, 09:41
Фото: 1MI. Взятка
В Новосибирске будут судить бывшего сотрудника налоговой за взятки, детали дела раскрыли в СКР.

Бывший начальник отдела налоговой инспекции Новосибирской области обвиняется в серии коррупционных эпизодов. Уголовное дело по статьям 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном размерах и группой лиц) направлено в суд после завершения следствия.

Детали обвинений:

  1. Ноябрь 2023 года

    Чиновник получил от директора коммерческой компании взятку за умышленное бездействие — отказ выявлять фиктивный документооборот и проводить налоговые проверки в рамках камерального контроля.

  2. Апрель 2024 года

    Через посредника обвиняемый принял 5 млн рублей от руководителя автосервиса. Взамен он обязался повлиять на результаты налоговой проверки, нарушив процедуру её проведения.

Раскрытие схемы

Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ и службы безопасности регионального УФНС. В рамках дела следователи наложили арест на счета фигуранта для обеспечения гражданского иска. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по совокупности статей. Также в Новосибирске осудят директора МУП за растрату 6 млн и взятку.

Фото: СУ СКР по НСО
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Взятка
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