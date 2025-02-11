Ежедневный бонус: почему новосибирцы выбирают квартал «Сосновый бор»

Posted 11 февраля, 06:51
Published 11 февраля, 06:51
Modified 11 февраля, 06:53
Updated 11 февраля, 06:53
«Люди сразу представляют открывающиеся возможности — пробежки по парку, прогулки с детьми, лыжные походы, или пикники на берегу», — пояснили в компании.
По данным опроса ВЦИОМ, 60% россиян хотели бы жить возле парка или леса, это одно из самых распространенных и важных пожеланий. Считается, что люди, живущие рядом с природными зонами, чувствуют себя гораздо лучше и более довольны жизнью, чем остальные.
В ассортименте ГК «Расцветай» есть несколько проектов, где комфорт нового квартала сочетается с зеленым окружением. Яркий пример — квартал «Сосновый бор» в пригороде Новосибирска — живописном поселке Кудряшовский.
В квартале «Сосновый бор» от ГК «Расцветай» все почти как в городе, и даже лучше — природное окружение квартала дополнено достаточным набором социальной инфраструктуры.
Сетевые супермаркеты, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов, школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский» — все недалеко от дома. Недавно в поселке построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену.
Рядом с кварталом «Сосновый бор» от ГК «Расцветай» — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда примерно в течение 30 минут можно доехать до метро «Площадь Маркса».
Одно из главных достоинств проекта от ГК «Расцветай» — локация, где придомовая территория плавно переходит в набережную, приблизительно в пяти минутах от подъезда — в пляж, а воздух наполнен ароматом свежей хвои.
«Благодаря удобной транспортной развязке квартиры в „Сосновом бору“ покупают те, кто работает в левобережье, а благоприятная экология, школа с кадетским классом и большой выбор возможностей для развития детей во дворце спорта „Кудряшовский“ делают квартал хорошим выбором для семей с детьми, — рассказали в ГК „Расцветай“. — Еще один сценарий, популярный среди покупателей, — приобретение квартиры в „Сосновом бору“ для родителей. Здесь неподалеку лес и река, где можно совершать ежедневные прогулки, рядом — новая амбулатория, магазины и аптеки. Сюда хорошо приезжать на выходные к бабушке с дедушкой как в курортную зону, и при этом нет хлопот с содержанием дачи или частного дома».
В квартале «Сосновый бор» от ГК «Расцветай» можно купить квартиру с ремонтом под ключ в сданном доме и сразу переехать.
Офисы продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
п. Кудряшовский,
ул. Береговая, 1/1
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