Ежедневный бонус: почему новосибирцы выбирают квартал «Сосновый бор»

По данным опроса ВЦИОМ, 60% россиян хотели бы жить возле парка или леса, это одно из самых распространенных и важных пожеланий. Считается, что люди, живущие рядом с природными зонами, чувствуют себя гораздо лучше и более довольны жизнью, чем остальные.