Губернатор дал старт работе международного форума «Сибирская строительная неделя»

По словам Андрея Травникова, правительство региона проводит внутреннюю работу по повышению эффективности управления стройкой. И кроме того, что на выставке представлены новосибирские наработки, представители отрасли и областных властей внимательно изучают опыт других регионов. В форуме участвуют представители практически всей страны. Губернатор подчеркнул, что на выставке форума тренд времени — отдельный стенд министерства цифрового развития Новосибирской области.