Губернатор дал старт работе международного форума «Сибирская строительная неделя»

Posted 11 февраля, 09:41
Published 11 февраля, 09:41
Modified 11 февраля, 09:43
Updated 11 февраля, 09:43
Приветствуя собравшихся в новосибирском Экспоцентре, губернатор Андрей Травников поделился первыми впечатлениями.
«Уже за первые три часа работы Строительной недели появилось чувство удовлетворения и даже гордости за то, какими темпами развивается строительная отрасль нашей страны. Да, безусловно, с точки зрения рыночных процессов, бюджетного заказа периоды бывают разные. Но с точки зрения темпов нормативного регулирования, совершенствования процедур, принятия управленческих решений то, что мы переживаем в последние годы, впечатляет. Даже многие вещи, которые только как будущие инновации обсуждались год назад на Сибирской строительной неделе, сегодня уже воплощены в жизнь и дают результаты. И сегодня на площадках форума уже прозвучали новые решения, принятые или готовящиеся к обсуждению. У нас появляется возможность в этом процессе в течение Недели находиться, а значит, привнести что-то своё для того, чтобы поддержать хорошие темпы развития строительной отрасли, ускорение темпов её совершенствования и развития.», — заявил глава Новосибирской области.
По словам Андрея Травникова, правительство региона проводит внутреннюю работу по повышению эффективности управления стройкой. И кроме того, что на выставке представлены новосибирские наработки, представители отрасли и областных властей внимательно изучают опыт других регионов. В форуме участвуют представители практически всей страны. Губернатор подчеркнул, что на выставке форума тренд времени — отдельный стенд министерства цифрового развития Новосибирской области.
«Стройка не может обойтись без современных решений, в том числе с применением искусственного интеллекта, и такие решения здесь представлены», — констатировал Андрей Травников.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергеем Музыченко также приветствовал участников и гостей форума. По его словам «Сибирская строительная неделя» год от года набирает всё бóльшие обороты, интерес к выставке и форуму растёт.
«У нас очень серьёзная повестка по техническому регулированию, переходу на автоматизированную систему проектирования, автоматизированную оценку проектной документации. Это очень важно, потому что существует кадровый дефицит специалистов, инженеров. Ни один инженер с сегодняшним объёмом информации не справится. Необходимо привлекать искусственный интеллект, автоматизировать процессы. Безусловно, это не заменит человека, но избавит от рутинной работы. Решения, принимаемые в рамках Строительной недели, помогают нам ежегодно справляться с трудностями, с которыми сталкивается отрасль. Все те решения, которые мы здесь обсуждаем, будут воплощены в жизнь», — пояснил Сергей Музыченко.
Напомним, при поддержке правительства Новосибирской области проходит форум «Стратегии ускорения темпов строительства» в рамках мероприятий Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя — 2025».
Одной из ключевых тем обсуждения на форуме стали стратегии ускорения темпов строительства, включающие вопросы внедрения инноваций и цифровизации отрасли, повышения производительности труда за счёт привлечения высококвалифицированных кадров, развития промышленности и импортозамещения.