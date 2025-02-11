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Posted 11 февраля, 06:48

Published 11 февраля, 06:48

Modified 11 февраля, 06:50

Updated 11 февраля, 06:50

Что изменится в жизни пенсионеров

Хочешь —халву ешь, хочешь — пряники: назван размер пенсии после очередной индексации

11 февраля 2025, 06:48
Фото: 1MI. Что изменится в жизни пенсионеров

Стало известно, сколько получат пенсинеры Новосибирской области в феврале

В Новосибирской области пенсионерам в феврале доплатят за предыдущий месяц, о чем сообщил Соцфонд.

В феврале в России пенсии проиндексировали до 9,5%. Благодаря этому, граждане получат пенсию в новом размере, а также им доплатят за январь, так как в прошлом месяце выплаты еще не проиндексировали.

Также с 2025 года повышены все страховые пенсии. Увеличение сумм затронуло даже работающих пенсионеров. Размер средней пенсии по старости теперь составляет 24 532 рубля.

Все пенсии в банки попадут по графику — 11 и 21 февраля. Если же способом получения является почта, то выплаты стоит ждать по привычному расписанию. В Новосибирске многодетная мать из ДНР получила отказ в пособии: ее историю проверяет Генпрокуратура.

Пенсия в 110 тысяч для жителей Новосибирской области: миф или реальность
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Пенсии#Пенсионеры
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