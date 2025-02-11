Хочешь —халву ешь, хочешь — пряники: назван размер пенсии после очередной индексации

Posted 11 февраля, 06:48
Published 11 февраля, 06:48
Modified 11 февраля, 06:50
Updated 11 февраля, 06:50
В феврале в России пенсии проиндексировали до 9,5%. Благодаря этому, граждане получат пенсию в новом размере, а также им доплатят за январь, так как в прошлом месяце выплаты еще не проиндексировали.
Также с 2025 года повышены все страховые пенсии. Увеличение сумм затронуло даже работающих пенсионеров. Размер средней пенсии по старости теперь составляет 24 532 рубля.
Все пенсии в банки попадут по графику — 11 и 21 февраля. Если же способом получения является почта, то выплаты стоит ждать по привычному расписанию. В Новосибирске многодетная мать из ДНР получила отказ в пособии: ее историю проверяет Генпрокуратура.