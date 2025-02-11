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Posted 11 февраля, 05:51

Published 11 февраля, 05:51

Modified 11 февраля, 05:53

Updated 11 февраля, 05:53

Как будут платить за отопление

Как жители Новосибирска теперь будут платить за отопление — ответ МинЖКХ

11 февраля 2025, 05:51
Фото: 1MI. Как будут платить за отопление

Жителям Новосибирска рассказали об изменении правил оплаты за отопление

Жителей Новосибирской области проинформировали о всех изменениях правил оплаты за отопления в 2025 году: об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

До жителей Новосибирска дошло сообщения о том, что в России с началом весны изменится порядок оплаты за тепло в домах. Равноправные платежи планируют отменить и платить за отопление только осенью и зимой период.

Однако в Новосибирской области на такую систему переходить пока не планируют. Оплата так и останется на уровне «1/12». Благодаря этому в платежках не будет резких скачков зимой и такая система поможет снизить задолженность у граждан.

Ранее в Новосибирске пересчитали платежи за отопление за период прошлого года. Теперь энергетики вернут абонентам 201 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#ЖКХ
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