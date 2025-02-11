Как жители Новосибирска теперь будут платить за отопление — ответ МинЖКХ

Posted 11 февраля, 05:51
Published 11 февраля, 05:51
Modified 11 февраля, 05:53
Updated 11 февраля, 05:53
До жителей Новосибирска дошло сообщения о том, что в России с началом весны изменится порядок оплаты за тепло в домах. Равноправные платежи планируют отменить и платить за отопление только осенью и зимой период.
Однако в Новосибирской области на такую систему переходить пока не планируют. Оплата так и останется на уровне «1/12». Благодаря этому в платежках не будет резких скачков зимой и такая система поможет снизить задолженность у граждан.
Ранее в Новосибирске пересчитали платежи за отопление за период прошлого года. Теперь энергетики вернут абонентам 201 млн рублей.