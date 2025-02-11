Ларьки против людей: кто победит в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Два нестационарных павильона стоят в непосредственной близости от дома № 7 по улице Хилокской и принадлежат предпринимателю Кириллу Сергееву. Ему же принадлежат две квартиры в этом доме, которые, по словам жильцов, он сдает в аренду мигрантам. Активисты обвиняют бизнесмена в сговоре с советом дома, на основании которого территория была сдана в аренду за символическую сумму. Но и эти деньги, якобы, в общедомовую казну не поступают.