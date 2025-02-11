Ларьки против людей: кто победит в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Posted 11 февраля, 02:41
Published 11 февраля, 02:41
Modified 11 февраля, 02:43
Updated 11 февраля, 02:43
На фоне массового сноса незаконных торговых точек и заведений общепита в районе Хилокского жилмассива и крупнейшего в Сибири оптового плодоовощного рынка, местные жители рассказывают о предпринимателе, который поставил ларьки на придомовой территории. По словам людей, найти на него управу не получается уже несколько лет, несмотря на поданные заявления в различные контролирующие инстанции, прокуратуру и Следственный комитет.
Два нестационарных павильона стоят в непосредственной близости от дома № 7 по улице Хилокской и принадлежат предпринимателю Кириллу Сергееву. Ему же принадлежат две квартиры в этом доме, которые, по словам жильцов, он сдает в аренду мигрантам. Активисты обвиняют бизнесмена в сговоре с советом дома, на основании которого территория была сдана в аренду за символическую сумму. Но и эти деньги, якобы, в общедомовую казну не поступают.
При этом расположение киосков нарушает санитарные и противопожарные нормы.
«Дошло до того, что управляющая компания от дома отказалась, потому что устала выплачивать огромные штрафы за нарушения нормативов. Два года назад приезжал прокурор Новосибиркой области Бучман, дал распоряжение убрать эти киоски. Их убрали, но буквально через пару месяцев Сергеев поставил новые и дальше занимается своей коммерческой деятельностью», — рассказала редакции Atas.Info местная жительница София.
Кроме того, добавила активистка, постоянное скопление машин около этих ларьков перекрывает выезд из двора и мешает проезду автомобилей спецслужб.
По словам Кирилла Сергеева, никаких нарушений в расположении его заведений нет, а деньги от аренды как раз позволяют поддерживать жилой дом на Хилокской, 7 в более-менее приличном состоянии.
«Такое ощущение, что это какая-то спланированная акция», — заявил коммерсант.
В ответ на поданное жителями заявление в Следственный комитет он так же написал туда обращение, в котором жалуется на местных жителей, цитата, «они сказали, что я пью кровь пенсионерок, назвали меня чертом и мошенником».
В свою очередь, в муниципалитете сообщили, что на текущий момент арендатором участка и собственником киосков является ООО «СКВ-Строй». По данным системы СПАРК, директором и единственным владельцем этой компании, в штате которой числится один сотрудник, является Сергеев Кирилл Владимирович.
Мэрия подала к ООО «СКВ-Строй» иск о расторжении договора и сносе нестационарных строений, который находится на рассмотрении в Арбитражном суде Новосибирской области.
Ранее мы рассказывали о проблемах так называемого Кулацкого поселка, большого массива частного сектора, примыкающего к улице Холокской.