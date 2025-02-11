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Posted 11 февраля, 04:16

Published 11 февраля, 04:16

Modified 11 февраля, 04:19

Updated 11 февраля, 04:19

Снежно будет в регионе

На Новосибирскую область обрушится мощный снегопад

11 февраля 2025, 04:16
Фото: atas.info. Снежно будет в регионе
В Новосибирской области ожидаются снегопады: погодные сервисы рассказали, когда их ждать.

По данным «Яндекс. Погоды», мощные снегопады начнутся с 11 февраля и сохранятся на протяжении практически целого месяца. Снега не будет только 18, 21, 25 и 26 числа. При этом февральских морозов ждать не стоит. Средняя температура начнет варьироваться в пределах -4 днем и -10 ночью. Самым холодным днем станет 22 февраля, когда ночью похолодает до -19. Самым теплым днем будет 23 февраля, когда днем потеплеет до 0, а ночью до -4.

Будет тепло
Будет тепло. Фото: yandex.ru

Сайт gismeteo обещает снегопады до 17 февраля. Затем они начнутся с 23 числа. Причем самые сильные в последнюю неделю месяца — тогда же и похолодает до -10 днем и -17 ночью. В период с 11 по 23 февраля столбик термометра покажет -3 днем и -9 ночью.

Ожидается снег
Ожидается снег. Фото: gismeteo.by

А вот сервис world-weather обильных осадков не обещает. Снег пройдет лишь 13, 16, 25 и 27 числа. Причем небольшой. Но и все остальные дни ясными не будут. С 23 по 25 февраля ожидается ночное похолодание до -20. Последний месяц зимы в дневное время покажет максимальные отметки до -4…-8.

К концу месяца похолодает
К концу месяца похолодает. Фото: world-weather.ru
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