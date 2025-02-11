На Новосибирскую область обрушится мощный снегопад

По данным «Яндекс. Погоды», мощные снегопады начнутся с 11 февраля и сохранятся на протяжении практически целого месяца. Снега не будет только 18, 21, 25 и 26 числа. При этом февральских морозов ждать не стоит. Средняя температура начнет варьироваться в пределах -4 днем и -10 ночью. Самым холодным днем станет 22 февраля, когда ночью похолодает до -19. Самым теплым днем будет 23 февраля, когда днем потеплеет до 0, а ночью до -4.