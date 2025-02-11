На Новосибирскую область обрушится мощный снегопад

Posted 11 февраля, 04:16
Published 11 февраля, 04:16
Modified 11 февраля, 04:19
Updated 11 февраля, 04:19
По данным «Яндекс. Погоды», мощные снегопады начнутся с 11 февраля и сохранятся на протяжении практически целого месяца. Снега не будет только 18, 21, 25 и 26 числа. При этом февральских морозов ждать не стоит. Средняя температура начнет варьироваться в пределах -4 днем и -10 ночью. Самым холодным днем станет 22 февраля, когда ночью похолодает до -19. Самым теплым днем будет 23 февраля, когда днем потеплеет до 0, а ночью до -4.
Сайт gismeteo обещает снегопады до 17 февраля. Затем они начнутся с 23 числа. Причем самые сильные в последнюю неделю месяца — тогда же и похолодает до -10 днем и -17 ночью. В период с 11 по 23 февраля столбик термометра покажет -3 днем и -9 ночью.
А вот сервис world-weather обильных осадков не обещает. Снег пройдет лишь 13, 16, 25 и 27 числа. Причем небольшой. Но и все остальные дни ясными не будут. С 23 по 25 февраля ожидается ночное похолодание до -20. Последний месяц зимы в дневное время покажет максимальные отметки до -4…-8.