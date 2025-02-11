Названы подробности взрыва на заводе по производству газировки в Новосибирске

Posted 11 февраля, 06:17
Published 11 февраля, 06:17
Modified 11 февраля, 06:19
Updated 11 февраля, 06:19
В Дзержинском районе 10 февраля прогремел взрыв в производственном комплексе. Известно, что на заводе делают газировку, а также там работают другие компании. На место прибыли сотрудники МЧС.
Во время происшествия обрушилась крыша и часть стены. Никаких признаков пожара не было. По первой версии, причиной хлопка могла стать взорвавшаяся емкость для брожения.
В ЧП пострадал человек — 30-летний сотрудник. В каком он состоянии, не уточняется. В настоящий момент прокуратура проводит проверку инцидента.
В Новосибирске прошло несколько лет с момента хлопка газа в доме на Линейной улице. В тот роковой день погибли 15 человек.