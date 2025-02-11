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Posted 11 февраля, 06:17

Published 11 февраля, 06:17

Modified 11 февраля, 06:19

Updated 11 февраля, 06:19

Названы подробности взрыва на заводе по производству газировки в Новосибирске

Названы подробности взрыва на заводе по производству газировки в Новосибирске

11 февраля 2025, 06:17
В Новосибирске назвали подробности взрыва на заводе: их озвучили в МЧС.

В Дзержинском районе 10 февраля прогремел взрыв в производственном комплексе. Известно, что на заводе делают газировку, а также там работают другие компании. На место прибыли сотрудники МЧС.

Во время происшествия обрушилась крыша и часть стены. Никаких признаков пожара не было. По первой версии, причиной хлопка могла стать взорвавшаяся емкость для брожения.

В ЧП пострадал человек — 30-летний сотрудник. В каком он состоянии, не уточняется. В настоящий момент прокуратура проводит проверку инцидента.

В Новосибирске прошло несколько лет с момента хлопка газа в доме на Линейной улице. В тот роковой день погибли 15 человек.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Завод#Взрыв
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