Отлов собак в Новосибирском районе поручили исполнительнице искусств

Только два из этих контракта были выполнены. Остальные прекращены досрочно по соглашению стороны. Последний из них был заключен 22 июля 2024 года и должен был действовать до конца года. Но был расторгнут 9 декабря. На текущий момент информации о действующих контрактах администрации Новосибирского района с ИП Шаромова А.Ю. нет.