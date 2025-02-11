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Posted 11 февраля, 10:30

Published 11 февраля, 10:30

Modified 11 февраля, 10:32

Updated 11 февраля, 10:32

Общая сумма контрактов превышает 13 млн рублей

Отлов собак в Новосибирском районе поручили исполнительнице искусств

11 февраля 2025, 10:30
Фото: 1MI. Общая сумма контрактов превышает 13 млн рублей
Администрация района в течение нескольких лет заключает контракты с предпринимательницей, основным родом занятий которой является «деятельность в области исполнительских искусств», следует из ответа чиновников редакции.

Получила продолжение скандальная история, связанная с отловом собак в Новосибирском районе. Администрация района опровергла информацию зоозащитников о контракте с ИП Сахаров. Люди, называвшие себя представителями этого предпринимателя, были уличены в жестоком обращении с пойманными животными, которых держали на территории Епархиального комплексного центра социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья.

«Договор между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и индивидуальным предпринимателем Сахаровым (ИП Сахаров) не заключался… с ИП Шаромовой А.Ю. заключены муниципальные контракты на оказание услуг по обеспечению профилактической работы с заболеванием бешенством, снижением численности бродячих и безнадзорньlх животных на территории Новосибирского района Новосибирской области. Приемка и оценка качества оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями заключенного контракта и нормами действующего законодательства Российской Федерации», — сказано в ответе на запрос редакции за подписью заместителя главы района Антона Антонова.

В рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного после гибели женщины из-за нападения стаи бездомных собак на территории Верх-Тулинского сельсовета, 6 февраля Новосибирский районный суд по ходатайству следствия назначил Антону Антонову меру пресечения в виде запрета покидать регион.

Однако ответ районной администрации еще больше запутывает ситуацию с отловом безнадзорных животных.

Согласно данным системы СПАК, основным родом занятий индивидуального предпринимателя Анны Юрьевны Шаромовой, зарегистрированной в селе Толмачево Новосибирского района, является деятельность в области исполнительских искусств. Кроме того, среди заявленных видов деятельности числится производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, дизайна, фотографии, услуги по организации отдыха и развлечений, несколько видов торговли.

Однако в конце списка есть пункт «деятельность ветеринарная».

Вероятно, на основании него в период с 2021 по 2024 годы администрация Новосибирского района заключила с Анной Юрьевной 10 госконтрактов на оказание услуг по обращению с безнадзорными животными на территории района, их отлов и транспортировку и на оказание ветеринарных услуг. Общая сумма контрактов составляет 13,832 млн рублей.

Только два из этих контракта были выполнены. Остальные прекращены досрочно по соглашению стороны. Последний из них был заключен 22 июля 2024 года и должен был действовать до конца года. Но был расторгнут 9 декабря. На текущий момент информации о действующих контрактах администрации Новосибирского района с ИП Шаромова А.Ю. нет.

Мы направили очередной запрос в районную администрацию с просьбой объяснить, существует ли актуальный контракт на отлов животных, и почему 8 из 10 соглашений с ИП Шаромова А.Ю. были прекращены до окончания срока их действия.

О том, что происходит в районе улицы Малыгина, недалеко от места трагической гибели женщины из-за нападения стаи бездомных собак, смотрите в нашем видеоматериале.

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