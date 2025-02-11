Пермская ЦБК нарастила объемы производства бумаги, картона и гофропродукции

По итогам года компания сохранила свои позиции в десятке крупнейших производителей на российском рынке тарных картонов и гофроупаковки. В дополнение к росту объемов ПЦБК успешно начала производство новой группы товаров — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр, пишет properm.ru. Это позволяет уменьшить вес конечной гофроупаковки, сохраняя её качественные параметры.