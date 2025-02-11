Пермская ЦБК нарастила объемы производства бумаги, картона и гофропродукции

Posted 11 февраля, 07:27
Published 11 февраля, 07:27
Modified 11 февраля, 07:27
Updated 11 февраля, 07:27
По итогам года компания сохранила свои позиции в десятке крупнейших производителей на российском рынке тарных картонов и гофроупаковки. В дополнение к росту объемов ПЦБК успешно начала производство новой группы товаров — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр, пишет properm.ru. Это позволяет уменьшить вес конечной гофроупаковки, сохраняя её качественные параметры.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков отмечает, что такие высокие результаты были достигнуты компанией благодаря вниманию к потребностям клиентов и комплексной модернизации производственных мощностей, повышению эффективности процессов и снижению издержек.
По его словам, Пермская ЦБК является клиентоориентированной компанией, которая предвосхищает потребности клиентов, предоставляет оптимальные и экономичные упаковочные решения, соответствующие высоким требованиям к качеству. В прошлом году компания преодолела рубеж 90 г/кв. м. В 2025 году ПЦБК планирует выйти на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/кв. м.
Снижение граммажа предъявляет новые требования к оборудованию, автоматизации процессов, производственному планированию и контролю качества. Эти аспекты станут ключевыми направлениями деятельности Пермской ЦБК в 2025 году, подчеркнул Марков.
Вместе с развитием производства бумаги и картона на ПЦБК продолжится обновление мощностей по выпуску гофрированной продукции. В частности, запланированы установка новой производственной линии и масштабная модернизация имеющегося оборудования. Это позволит предприятию предлагать клиентам дополнительно 2,8 миллиона квадратных метров гофроупаковки ежемесячно.
Кроме того, компания сохраняет свои позиции на международных рынках. В 2024 году ПЦБК экспортировала 15,5 тысячи тонн бумаги и картона. Главные направления поставок — Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые результаты ПЦБК также выросли: выручка за 2024 год составила 22 миллиарда рублей, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысили 3,9 миллиарда рублей. Ожидается, что в 2025 году поступления достигнут 22,5 миллиарда рублей.