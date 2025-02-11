Планируем отдых заранее: график школьных весенних каникул в 2025 году

Для 9-х и 11-х классов дата окончания учебного года будет скорректирована в зависимости от расписания ГИА-2025. Точные сроки станут известны после публикации экзаменационного календаря Рособрнадзора. Тем временем дополнительных выходных в феврале для работников не будет.