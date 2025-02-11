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Posted 11 февраля, 06:37

Published 11 февраля, 06:37

Modified 11 февраля, 06:39

Updated 11 февраля, 06:39

Когда каникулы

Планируем отдых заранее: график школьных весенних каникул в 2025 году

11 февраля 2025, 06:37
Фото: 1MI. Когда каникулы

Стали известны даты каникул в новосибирских школах в 2025 году

Жителям Новосибирска озвучили примерные даты каникул в школах в 2025 году: сроки рекомендовали в Минпросвещения.

Министерство просвещения утвердило график школьных каникул на 2025 год. Сами же образовательные учреждения могут выбирать даты самостоятельно, так как это является лишь рекомендацией.

Как отдыхают школьники

  • Весенние каникулы продлятся больше недели — с 24 по 31 марта, совпадая с началом потепления. Этот промежуток поможет школьникам восстановить силы перед финальной четвертью.

  • Летние каникулы стартуют 23 мая для школ с пятидневной учебной неделей и 24 мая — для шестидневной. При этом внеклассные мероприятия могут продолжаться до 30 мая.

Бонус для первоклассников

Ученики 1-х классов получат дополнительные февральские каникулы с 17 по 24 февраля — это решение направлено на снижение нагрузки в самой длинной четверти.

Когда уходят выпускники

Для 9-х и 11-х классов дата окончания учебного года будет скорректирована в зависимости от расписания ГИА-2025. Точные сроки станут известны после публикации экзаменационного календаря Рособрнадзора. Тем временем дополнительных выходных в феврале для работников не будет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Каникулы
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