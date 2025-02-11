Планируем отдых заранее: график школьных весенних каникул в 2025 году

Posted 11 февраля, 06:37
Published 11 февраля, 06:37
Modified 11 февраля, 06:39
Updated 11 февраля, 06:39
Министерство просвещения утвердило график школьных каникул на 2025 год. Сами же образовательные учреждения могут выбирать даты самостоятельно, так как это является лишь рекомендацией.
Как отдыхают школьники
Весенние каникулы продлятся больше недели — с 24 по 31 марта, совпадая с началом потепления. Этот промежуток поможет школьникам восстановить силы перед финальной четвертью.
Летние каникулы стартуют 23 мая для школ с пятидневной учебной неделей и 24 мая — для шестидневной. При этом внеклассные мероприятия могут продолжаться до 30 мая.
Бонус для первоклассников
Ученики 1-х классов получат дополнительные февральские каникулы с 17 по 24 февраля — это решение направлено на снижение нагрузки в самой длинной четверти.
Когда уходят выпускники
Для 9-х и 11-х классов дата окончания учебного года будет скорректирована в зависимости от расписания ГИА-2025. Точные сроки станут известны после публикации экзаменационного календаря Рособрнадзора. Тем временем дополнительных выходных в феврале для работников не будет.