Под Новосибирском товарняк сбил женщину на станции Евсино

Posted 11 февраля, 02:10
Published 11 февраля, 02:10
Modified 11 февраля, 02:12
Updated 11 февраля, 02:12
Все случилось на станции Евсино 10 февраля. Сибирячка подошла слишком близко к платформе. Игнорирование правил безопасности могло стоить ей жизни. Товарняк снес женщину выступающими элементами.
При этом машинист заблаговременно начал подавать звуковые сигналы, как только увидел человека, которому угрожала опасность. В этом случае пострадала 46-летняя жительница региона. Врачи диагностировали у нее разные травмы.
Еще один трагический инцидент случился на станциях Крахаль и Восточная, когда поезд сбил идущего по путям мужчину. В этом инциденте человек погиб.