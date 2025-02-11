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Posted 11 февраля, 02:10

Published 11 февраля, 02:10

Modified 11 февраля, 02:12

Updated 11 февраля, 02:12

Женщина стояла близко

Под Новосибирском товарняк сбил женщину на станции Евсино

11 февраля 2025, 02:10
Фото: 1MI. Женщина стояла близко
В Новосибирской области товарный поезд задел женщину, подробности дали в транспортной полиции.

Все случилось на станции Евсино 10 февраля. Сибирячка подошла слишком близко к платформе. Игнорирование правил безопасности могло стоить ей жизни. Товарняк снес женщину выступающими элементами.

При этом машинист заблаговременно начал подавать звуковые сигналы, как только увидел человека, которому угрожала опасность. В этом случае пострадала 46-летняя жительница региона. Врачи диагностировали у нее разные травмы.

Еще один трагический инцидент случился на станциях Крахаль и Восточная, когда поезд сбил идущего по путям мужчину. В этом инциденте человек погиб.

Третья трагедия в феврале: в Новосибирской области поезд переехал мужчину
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