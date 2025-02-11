Сколько нужно зарабатывать семье в Новосибирске, чтобы жить, а не выживать

Posted 11 февраля, 05:54
Published 11 февраля, 05:54
Modified 11 февраля, 07:13
Updated 11 февраля, 07:13
Сразу оговоримся: понятие комфортной жизни весьма условное и зависит как от личного восприятие, так и от социального окружения, образа жизни, образования и так далее. Будем рассматривать некий усредненный образ новосибирской семьи: оба родителя работают, у них высшее образование и ребенок-школьник. Семья владеет одним автомобилем, снимает жилье или выплачивает взнос по ипотеке за двухкомнатную квартиру.
По стоянию на декабрь 2024 года средняя ставка аренда двухкомнатной квартиры составляла около 40 тысяч в месяц. Предположим, что наша семья, если не платит за аренду, то успела взять ранее ипотечный кредит по хорошей ставке с первоначальным взносом и теперь ежемесячный платеж составляет похожую сумму.
— 40 тысяч рублей — аренда жилья или взнос по ипотеке
— 10 тысяч рублей — коммунальные платежи, оплата интернета и мобильной связи
— 10 тысяч рублей — текущие траты на автомобиль
— 50 тысяч рублей — затраты на продукты
— 30 тысяч рублей — условный «культурный минимум» — мы предполагаем, что семья посещает кинотеатры, выставки, сюда же включим траты на посещение кафе и поездки на такси
— 20 тысяч рублей — затраты на покупку предметов гигиены, бытовой химии, витаминов и лекарств, оплаты визитов в медучреждения
— 15 тысяч рублей — затраты на обновление гардероба
— 20 тысяч рублей — траты на кружки и дополнительное образование ребенка
— 25 тысяч рублей — на непредвиденные расходы, под этой статьей можно понимать и накопления на совместный отпуск
Складывая все расходы, приведенные выше, получаем сумму 220 тысяч рублей в месяц. В первом приближении, такой размер семейного бюджета позволит комфортно жить семье в Новосибирске: баз особых запросов, но не отказывать себе в обычных потребностях и не думать, на чем можно сэкономить. По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области в октябре 2024 года составляла 72,3 тысячи рублей. Согласно исследованию портала Авито, размер среднемесячной зарплаты в регионе ниже и составляет около 63 тысяч рублей.