Сколько нужно зарабатывать семье в Новосибирске, чтобы жить, а не выживать

Складывая все расходы, приведенные выше, получаем сумму 220 тысяч рублей в месяц. В первом приближении, такой размер семейного бюджета позволит комфортно жить семье в Новосибирске: баз особых запросов, но не отказывать себе в обычных потребностях и не думать, на чем можно сэкономить. По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области в октябре 2024 года составляла 72,3 тысячи рублей. Согласно исследованию портала Авито, размер среднемесячной зарплаты в регионе ниже и составляет около 63 тысяч рублей.