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Posted 11 февраля, 05:54

Published 11 февраля, 05:54

Modified 11 февраля, 07:13

Updated 11 февраля, 07:13

Уровень комфортной жизни для жителей Новосибирска

Сколько нужно зарабатывать семье в Новосибирске, чтобы жить, а не выживать

11 февраля 2025, 05:54
Фото: 1MI. Уровень комфортной жизни для жителей Новосибирска

В Новосибирске подсчитали уровень семейного дохода для комфортной жизни

Однозначного ответа на вопрос об уровне семейного дохода для комфортной жизни не существует, но можно очертить его приблизительную нижнюю планку.

Сразу оговоримся: понятие комфортной жизни весьма условное и зависит как от личного восприятие, так и от социального окружения, образа жизни, образования и так далее. Будем рассматривать некий усредненный образ новосибирской семьи: оба родителя работают, у них высшее образование и ребенок-школьник. Семья владеет одним автомобилем, снимает жилье или выплачивает взнос по ипотеке за двухкомнатную квартиру.

Средние траты в месяц для комфортной жизни

По стоянию на декабрь 2024 года средняя ставка аренда двухкомнатной квартиры составляла около 40 тысяч в месяц. Предположим, что наша семья, если не платит за аренду, то успела взять ранее ипотечный кредит по хорошей ставке с первоначальным взносом и теперь ежемесячный платеж составляет похожую сумму.

— 40 тысяч рублей — аренда жилья или взнос по ипотеке

— 10 тысяч рублей — коммунальные платежи, оплата интернета и мобильной связи

— 10 тысяч рублей — текущие траты на автомобиль

— 50 тысяч рублей — затраты на продукты

— 30 тысяч рублей — условный «культурный минимум» — мы предполагаем, что семья посещает кинотеатры, выставки, сюда же включим траты на посещение кафе и поездки на такси

— 20 тысяч рублей — затраты на покупку предметов гигиены, бытовой химии, витаминов и лекарств, оплаты визитов в медучреждения

— 15 тысяч рублей — затраты на обновление гардероба

— 20 тысяч рублей — траты на кружки и дополнительное образование ребенка

— 25 тысяч рублей — на непредвиденные расходы, под этой статьей можно понимать и накопления на совместный отпуск

Итог: сколько нужно денег семье с ребенком для комфортной жизни

Складывая все расходы, приведенные выше, получаем сумму 220 тысяч рублей в месяц. В первом приближении, такой размер семейного бюджета позволит комфортно жить семье в Новосибирске: баз особых запросов, но не отказывать себе в обычных потребностях и не думать, на чем можно сэкономить. По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области в октябре 2024 года составляла 72,3 тысячи рублей. Согласно исследованию портала Авито, размер среднемесячной зарплаты в регионе ниже и составляет около 63 тысяч рублей.

Как вы считаете, семье достаточно 220 тысяч рублей в месяц, чтобы не задумываться об экономии?
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Жители Новосибирска мечтают о зарплате в 200 тысяч — откуда такие запросы
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#Общество#Новосибирск#Семья#Доход#Опросы#Расходы
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