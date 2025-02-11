Стали известны подробности избиения комментатора Скворцова в Новосибирске

Роман Скворцов оказался в больнице после конфликта в баре. Ранее его нашли избитым на улице. По первичной версии, которую выдвинули правоохранители после просмотра записи с камер, комментатор вышел из увеселительного заключения первый, а за ним последовали двое мужчин.