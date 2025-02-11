Стали известны подробности избиения комментатора Скворцова в Новосибирске

Posted 11 февраля, 02:25
Published 11 февраля, 02:25
Modified 11 февраля, 02:27
Updated 11 февраля, 02:27
Роман Скворцов оказался в больнице после конфликта в баре. Ранее его нашли избитым на улице. По первичной версии, которую выдвинули правоохранители после просмотра записи с камер, комментатор вышел из увеселительного заключения первый, а за ним последовали двое мужчин.
Один из них нанес спортивному тележурналисту удар, после которого Скворцов упал. Тогда пострадавшего доставили в больницу, где врачи зафиксировали у него ушиб мозга и гематому.
Силовики возбудили дело по факту умышленного причинения средней тяжести здоровью. Ранее Скворцову россияне выразили слова поддержки.