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Posted 11 февраля, 02:25

Published 11 февраля, 02:25

Modified 11 февраля, 02:27

Updated 11 февраля, 02:27

Мужчину побили

Стали известны подробности избиения комментатора Скворцова в Новосибирске

11 февраля 2025, 02:25
Фото: 1MI. Мужчину побили
Названы подробности нападения на известного комментатора в Новосибирске, о чем сообщили в правоохранительных органах.

Роман Скворцов оказался в больнице после конфликта в баре. Ранее его нашли избитым на улице. По первичной версии, которую выдвинули правоохранители после просмотра записи с камер, комментатор вышел из увеселительного заключения первый, а за ним последовали двое мужчин.

Один из них нанес спортивному тележурналисту удар, после которого Скворцов упал. Тогда пострадавшего доставили в больницу, где врачи зафиксировали у него ушиб мозга и гематому.

Силовики возбудили дело по факту умышленного причинения средней тяжести здоровью. Ранее Скворцову россияне выразили слова поддержки.

Нападение на комментатора Скворцова в Новосибирске: что произошло на самом деле
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