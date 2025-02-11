В ГАИ не будут решать вопрос транзита авто через частный сектор в Новосибирске

В управлении ГАИ по Новосибирской области подчеркнули, что по решению городского департамента транспорта в конце 2023 года на этом участке Тульской были установлены знаки «Жилая зона». В течение 2024 и истекшего периода 2025 года жалобы на транзитное движение в органы ГАИ не поступали, добавили в ведомстве.