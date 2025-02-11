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Posted 11 февраля, 10:31

Published 11 февраля, 10:31

Modified 11 февраля, 10:33

Updated 11 февраля, 10:33

Сквозное движение по улице Тульской не прекращается круглые сутки

В ГАИ не будут решать вопрос транзита авто через частный сектор в Новосибирске

11 февраля 2025, 10:31
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Сквозное движение по улице Тульской не прекращается круглые сутки

В ГАИ прокомментировали транзит через частный сектор на Тульской в Новосибирске

Жителям, страдающим от потока машин под окнами, следует обращаться в мэрию, сообщили в дорожной полиции.

Закрытие транзитного движения сквозь частный сектор по улице Тульская от улицы Петухова до так называемого «Тещиного языка» не относится к компетенции Госавтоинспекции, сообщили в региональном управлении ГАИ в ответ на запрос редакции Atas.Info.

«Вопросы по осуществлению дорожной деятельности, организации дорожного движения, а также введение ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, находятся в компетенции владельца дорог. Собственником дорог в городе Новосибирск, кроме дорог, находящихся в федеральной собственности, является мэрия города Новосибирск, органом, уполномоченным на осуществление дорожной деятельности в городе Новосибирск, является департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирск», — сказано в документе.

В управлении ГАИ по Новосибирской области подчеркнули, что по решению городского департамента транспорта в конце 2023 года на этом участке Тульской были установлены знаки «Жилая зона». В течение 2024 и истекшего периода 2025 года жалобы на транзитное движение в органы ГАИ не поступали, добавили в ведомстве.

О том, что происходит на Тульской, смотрите в нашем видео.

Жители рассказывают, что поток машин, объезжающих пробку на Хилокской, не прекращается ни днем, ни ночью. Попытки людей поставить шлагбаумы закончились тем, что их сломали неизвестные. Знаки «Жилая зона», упомянутые в ответе ГАИ, тоже давно уничтожены.

Редакция отправила запрос в муниципальный Дептранс с просьбой прокомментировать ситуацию.

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#Артем Шершнев#Транспорт#Новосибирск#ГАИ#Хилокский треугольник#Транзит
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