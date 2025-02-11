В Новосибирске арестовали бывшего чиновника мэрии по делу о взятке

Posted 11 февраля, 10:14
Published 11 февраля, 10:14
Modified 11 февраля, 10:16
Updated 11 февраля, 10:16
Суд заключил под стражу бывшего главы департамента мэрии Новосибирска Георгия Жигульского — в СИЗО он пробудет до апреля. Ему предъявлены обвинения в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, Георгия Жигульского задержали накануне. Предполагается, что 2022 году он отказался восстановить права мэрии на земельный участок, который был арестован в рамках уголовного дела. Это действие нанесло серьезный ущерб бюджету.
Кроме того, в период с 2015 по 2018 год Жигульский мог получить имущество от представителя ряда коммерческих компаний. В деле фигурирует сумма в размере 500 тысяч рублей. Бизнесмен, таким образом, обеспечил себе «лояльное отношение» к долгам по арендной плате этих компаний и быстрое согласование необходимых документов.