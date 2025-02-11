В Новосибирске арестовали бывшего чиновника мэрии по делу о взятке

Кроме того, в период с 2015 по 2018 год Жигульский мог получить имущество от представителя ряда коммерческих компаний. В деле фигурирует сумма в размере 500 тысяч рублей. Бизнесмен, таким образом, обеспечил себе «лояльное отношение» к долгам по арендной плате этих компаний и быстрое согласование необходимых документов.