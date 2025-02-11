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Posted 11 февраля, 10:14

Published 11 февраля, 10:14

Modified 11 февраля, 10:16

Updated 11 февраля, 10:16

Экс-чиновник арестован

В Новосибирске арестовали бывшего чиновника мэрии по делу о взятке

11 февраля 2025, 10:14
Фото: atas.info. Экс-чиновник арестован
Бывшему чиновнику мэрии Новосибирска Георгий Жигульский избрали меру пресечения: подробности дали в прокуратуре и СКР.

Суд заключил под стражу бывшего главы департамента мэрии Новосибирска Георгия Жигульского — в СИЗО он пробудет до апреля. Ему предъявлены обвинения в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Георгия Жигульского задержали накануне. Предполагается, что 2022 году он отказался восстановить права мэрии на земельный участок, который был арестован в рамках уголовного дела. Это действие нанесло серьезный ущерб бюджету.

Кроме того, в период с 2015 по 2018 год Жигульский мог получить имущество от представителя ряда коммерческих компаний. В деле фигурирует сумма в размере 500 тысяч рублей. Бизнесмен, таким образом, обеспечил себе «лояльное отношение» к долгам по арендной плате этих компаний и быстрое согласование необходимых документов.

Экс-налоговик Новосибирска предстанет перед судом за взятки
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