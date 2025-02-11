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Posted 11 февраля, 05:50

Published 11 февраля, 05:50

Modified 11 февраля, 05:53

Updated 11 февраля, 05:53

Дело направили в суд

В Новосибирске осудят директора МУП за растрату 6 млн и взятку

11 февраля 2025, 05:50
Фото: 1MI. Дело направили в суд
В Новосибирске будут судить директора госучреждения, которого обвинили по двум статьям, подробности дали в СКР.

Руководитель муниципального учреждения дошкольного образования обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, он три года оплачивал коммуналку и аренду бассейна — при этом учреждение им не пользовалось. Его сдавали в аренду бизнесмену, который предоставлял платные уроки по плаванию для детей.

Этими действиями городу был причинен ущерб в размере 6 млн рублей. Также известно, что предприниматель мог дать взятку директору в размере млн рублей — эти деньги предназначались за аренду бассейна. Нарушение закона раскрыли. Имущество фигуранта арестовали. Его уголовное дело дальше рассмотрят в суде. Двое охотников из региона пойдут под суд за убийство лося.

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