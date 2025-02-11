В Новосибирске осудят директора МУП за растрату 6 млн и взятку

Этими действиями городу был причинен ущерб в размере 6 млн рублей. Также известно, что предприниматель мог дать взятку директору в размере млн рублей — эти деньги предназначались за аренду бассейна. Нарушение закона раскрыли. Имущество фигуранта арестовали. Его уголовное дело дальше рассмотрят в суде. Двое охотников из региона пойдут под суд за убийство лося.