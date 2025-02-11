В Новосибирске осудят директора МУП за растрату 6 млн и взятку

Posted 11 февраля, 05:50
Published 11 февраля, 05:50
Modified 11 февраля, 05:53
Updated 11 февраля, 05:53
Руководитель муниципального учреждения дошкольного образования обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, он три года оплачивал коммуналку и аренду бассейна — при этом учреждение им не пользовалось. Его сдавали в аренду бизнесмену, который предоставлял платные уроки по плаванию для детей.
Этими действиями городу был причинен ущерб в размере 6 млн рублей. Также известно, что предприниматель мог дать взятку директору в размере млн рублей — эти деньги предназначались за аренду бассейна. Нарушение закона раскрыли. Имущество фигуранта арестовали. Его уголовное дело дальше рассмотрят в суде. Двое охотников из региона пойдут под суд за убийство лося.