В Новосибирске произошел взрыв в производственном комплексе

Posted 11 февраля, 03:40
Published 11 февраля, 03:40
Modified 11 февраля, 04:30
Updated 11 февраля, 04:30
Все произошло в позднее время суток 10 февраля в Дзержинском районе. На улице Планетная №30, к12 случился взрыв в производственном помещении. Из-за хлопка там обрушилась крыша и стены здания.
Также во время ЧП пострадал мужчина, которому 30 лет. Он был сотрудником компании, которая арендует данное здание. Сейчас проводится проверка.
Как удалось выяснить Atas.info, в этом производственном корпусе находятся:
Ранее этот корпус занимал один из цехов завода им. Коминтерна.