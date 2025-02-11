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Posted 11 февраля, 03:40

Published 11 февраля, 03:40

Modified 11 февраля, 04:30

Updated 11 февраля, 04:30

Произошел взрыв

В Новосибирске произошел взрыв в производственном комплексе

11 февраля 2025, 03:40
Фото: прокуратура НСО. Произошел взрыв
В Новосибирске случился взрыв в производственном корпусе, о чем сообщили в прокуратуре.

Все произошло в позднее время суток 10 февраля в Дзержинском районе. На улице Планетная №30, к12 случился взрыв в производственном помещении. Из-за хлопка там обрушилась крыша и стены здания.

Также во время ЧП пострадал мужчина, которому 30 лет. Он был сотрудником компании, которая арендует данное здание. Сейчас проводится проверка.

Как удалось выяснить Atas.info, в этом производственном корпусе находятся:

  • «Гринлайн-Регион 22» — завод по производству напитков;
  • «Авангардпласт» — ​компания по поставке промышленного оборудования и производству роботов;
  • «Империя стали» — компания занимается торговлей металлоизделиями;
  • Склад компании «Эквайр»

Ранее этот корпус занимал один из цехов завода им. Коминтерна.

Фото: прокуратура НСО

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