В Новосибирске произошел взрывной рост числа пассажиров муниципального транспорта

В Новосибирске доля перевозки пассажиров муниципальным транспортом с 2022 по 2025 год выросла с 35% до 55% от общего пассажиропотока. В абсолютном выражении это означает рост с 67 до 111 миллионов перевезенных за год пассажиров, сообщил во вторник, 11 февраля, первый вице-мэр Иосиф Кодалаев во время оперативного совещания в муниципалитете, за ходом которого наблюдал корреспондент Atas.Info.