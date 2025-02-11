В Новосибирске произошел взрывной рост числа пассажиров муниципального транспорта

Posted 11 февраля, 04:44
Published 11 февраля, 04:44
Modified 11 февраля, 04:46
Updated 11 февраля, 04:46
В Новосибирске доля перевозки пассажиров муниципальным транспортом с 2022 по 2025 год выросла с 35% до 55% от общего пассажиропотока. В абсолютном выражении это означает рост с 67 до 111 миллионов перевезенных за год пассажиров, сообщил во вторник, 11 февраля, первый вице-мэр Иосиф Кодалаев во время оперативного совещания в муниципалитете, за ходом которого наблюдал корреспондент Atas.Info.
«Мы создаем комфортный условия для пассажиров, и пассажиры выбирают нас», — констатировал Кодалаев.
С 2022 года в Новосибирске началась масштабная программа обновления общественного транспорта. С тех пор было закуплено 258 новых троллейбусов, 110 автобусов, в 2024 году модернизировано на совместном с Беларусью предприятии было модернизировано 20 трамваев. В 2025 году город планирует продолжить приобретение новых машин, но ни сроков, ни их количества Иосиф Кодалаев не назвал.
Между тем, обновление троллейбусного парка и увеличение продолжительности маршрутов за счет использования автономного хода еще более актуализировало проблему нехватки водителей в муниципальном предприятии «Горэлектротранспорт».