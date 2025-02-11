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Posted 11 февраля, 10:15

Published 11 февраля, 10:15

Modified 11 февраля, 10:17

Updated 11 февраля, 10:17

Женщина работала в музыкальном театре

В Новосибирске скончалась народная артистка РФ Ольга Титкова

11 февраля 2025, 10:15
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Женщина работала в музыкальном театре
В Новосибирске ушла из жизни артистка Ольга Титкова: печальную весть сообщил музыкальный театр.

Ольга Титкова известна своей ролью в фильме «Тайга». Съемки проходили в 1985 году. Играла она со звездами советской киноиндустрии. Это был единственный фильм в карьере артистки.

Всю свою дальнейшую картеру она посвятила музыкальному театру. На ее счету множество творческих наград. Заслуженной артисткой РСФСР она стала в 1988 году, а народной артисткой РФ в 2004 году.

Также Ольга Титкова занималась преподавательской деятельностью. Она преподавала курс актерского мастерства до 2014 года в Новосибирской консерватории. Умерла женщина 11 февраля — ей было 83 года. Скончался первый президент Федерации карате Николай Козлов.

В Новосибирске скончался бывший министр сельского хозяйства Георгий Иващенко
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