В Новосибирске скончалась народная артистка РФ Ольга Титкова

Posted 11 февраля, 10:15
Published 11 февраля, 10:15
Modified 11 февраля, 10:17
Updated 11 февраля, 10:17
Ольга Титкова известна своей ролью в фильме «Тайга». Съемки проходили в 1985 году. Играла она со звездами советской киноиндустрии. Это был единственный фильм в карьере артистки.
Всю свою дальнейшую картеру она посвятила музыкальному театру. На ее счету множество творческих наград. Заслуженной артисткой РСФСР она стала в 1988 году, а народной артисткой РФ в 2004 году.
Также Ольга Титкова занималась преподавательской деятельностью. Она преподавала курс актерского мастерства до 2014 года в Новосибирской консерватории. Умерла женщина 11 февраля — ей было 83 года. Скончался первый президент Федерации карате Николай Козлов.