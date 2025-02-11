В Новосибирске скончался первый президент Федерации карате Николай Козлов

Posted 11 февраля, 04:44
Published 11 февраля, 04:44
Modified 11 февраля, 04:46
Updated 11 февраля, 04:46
На 78-м году жизни скончался Николай Козлов — первый президент Федерации карате Новосибирской области, ветеран правоохранительных органов и общественный деятель. Информацию о его кончине подтвердил спортклуб «Динамэкс», отметив, что Николай Филиппович скончался после непродолжительной болезни.
Козлов посвятил более 50 лет службе обществу: с 1972 года работал в органах внутренних дел, занимая должности начальника оперативно-дежурной службы областного УВД и руководителя отдела общественной безопасности мэрии Новосибирска в 1990-х, а также участвовал в создании Совета безопасности города, совмещая служебные обязанности с развитием спорта.
Как основатель и первый президент областной Федерации карате, Козлов организовывал международные турниры, включая «Кубок Маршала Покрышкина», входя в состав их оргкомитетов и поддерживал молодых спортсменов, способствуя популяризации боевых искусств в регионе.
Помимо спортивных и служебных достижений, Николай Филиппович являлся автором 10 сборников рассказов и публикаций в местной прессе, раскрывая темы патриотизма и гражданской ответственности. Также он обладал множеством наград, включая отличника физической культуры РФ и статусом почетного жителя Ленинского района.
Церемония прощания состоится 11 февраля. Уход новосибирца стал второй крупной потерей для Новосибирска за неделю — ранее скончался экс-министр сельского хозяйства области Георгий Иващенко.