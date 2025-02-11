В Новосибирске скончался первый президент Федерации карате Николай Козлов

Козлов посвятил более 50 лет службе обществу: с 1972 года работал в органах внутренних дел, занимая должности начальника оперативно-дежурной службы областного УВД и руководителя отдела общественной безопасности мэрии Новосибирска в 1990-х, а также участвовал в создании Совета безопасности города, совмещая служебные обязанности с развитием спорта.