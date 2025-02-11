В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения комментатора Скворцова

Posted 11 февраля, 02:53
Published 11 февраля, 02:53
Modified 11 февраля, 02:55
Updated 11 февраля, 02:55
Роман Скворцов попал в больницу после потасовки в новосибирском баре. Как показали записи с камер, его ударил один мужчина. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение с травмой мозга. Жители Новосибирска и других городов выражали слова поддержки комментатору.
По факту случившегося полиция возбудила дело по факту умышленного причинения вреда здоровью (ч. 1 статьи 112). Известно, что Скворцов приехал в столицу Сибири, чтобы поработать на Матче звезд КХЛ 9 февраля. Происшествие с ним случилось в этот день.
Спортивный журналист за свою карьеру получал не малые заслуги. Он признавался лучшим комментатором КХЛ и регулярно попадал в топ лучших комментаторов на ТВ.