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Posted 11 февраля, 02:53

Published 11 февраля, 02:53

Modified 11 февраля, 02:55

Updated 11 февраля, 02:55

Скворцов в больнице

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения комментатора Скворцова

11 февраля 2025, 02:53
Фото: atas.info. Скворцов в больнице
В Новосибирске напали на известного комментатора: правоохранители возбудили дело.

Роман Скворцов попал в больницу после потасовки в новосибирском баре. Как показали записи с камер, его ударил один мужчина. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение с травмой мозга. Жители Новосибирска и других городов выражали слова поддержки комментатору.

По факту случившегося полиция возбудила дело по факту умышленного причинения вреда здоровью (ч. 1 статьи 112). Известно, что Скворцов приехал в столицу Сибири, чтобы поработать на Матче звезд КХЛ 9 февраля. Происшествие с ним случилось в этот день.

Спортивный журналист за свою карьеру получал не малые заслуги. Он признавался лучшим комментатором КХЛ и регулярно попадал в топ лучших комментаторов на ТВ.

Спортивный комментатор Роман Скворцов после избиения оказался в больнице Новосибирска
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