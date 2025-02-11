В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения комментатора Скворцова

Роман Скворцов попал в больницу после потасовки в новосибирском баре. Как показали записи с камер, его ударил один мужчина. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение с травмой мозга. Жители Новосибирска и других городов выражали слова поддержки комментатору.