В Новосибирске запустят троллейбусы до микрорайона Пашино

В Новосибирске планируют запустить троллейбусы в отдаленный микрорайоне Пашино, сообщил во вторник, 11 февраля, первый вице-мэр Иосиф Кодалаев во время оперативного совещания в муниципалитете, за ходом которого наблюдал корреспондент Atas.Info. Это будет сделано в рамках эксперимента по продлению автономного хода троллейбусов типа «Горожанин» до 40 километров.