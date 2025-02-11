В Новосибирске запустят троллейбусы до микрорайона Пашино

Posted 11 февраля, 03:25
Published 11 февраля, 03:25
Modified 11 февраля, 03:27
Updated 11 февраля, 03:27
В Новосибирске планируют запустить троллейбусы в отдаленный микрорайоне Пашино, сообщил во вторник, 11 февраля, первый вице-мэр Иосиф Кодалаев во время оперативного совещания в муниципалитете, за ходом которого наблюдал корреспондент Atas.Info. Это будет сделано в рамках эксперимента по продлению автономного хода троллейбусов типа «Горожанин» до 40 километров.
«Партнеры, которые модернизируют нам троллейбусы, заявили о возможности поставки таких машин, уже в текущем году в качестве пилотного у нас один из таких удаленных микрорайонов рассматривается», — сказал Иосиф Кодалаев.
Новосибирск — лидер среди российских городов по количеству эксплуатируемых троллейбусов с автономным ходом, в муниципальном парке их насчитывается 258 штук. Благодаря масштабной покупке этих машин удалось продлить семь действующих маршрутов до спальных микрорайонов Стрижи, Родники, Плющихинский и т. д.
По словам Иосифа Кодалаева, в текущем году рассматривается приобретение дополнительной партии новых троллейбусов. Однако сроки и их количество он не назвал.