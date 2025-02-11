atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 03:25

Published 11 февраля, 03:25

Modified 11 февраля, 03:27

Updated 11 февраля, 03:27

Всего Новосибирск получил 258 новых троллейбусов

В Новосибирске запустят троллейбусы до микрорайона Пашино

11 февраля 2025, 03:25
Фото: t.me/kudryavtsevmaksim. Всего Новосибирск получил 258 новых троллейбусов
Протяженность автономного хода машин хотят увеличить до 40 километров, сообщил вице-мэр Кодалаев.

В Новосибирске планируют запустить троллейбусы в отдаленный микрорайоне Пашино, сообщил во вторник, 11 февраля, первый вице-мэр Иосиф Кодалаев во время оперативного совещания в муниципалитете, за ходом которого наблюдал корреспондент Atas.Info. Это будет сделано в рамках эксперимента по продлению автономного хода троллейбусов типа «Горожанин» до 40 километров.

«Партнеры, которые модернизируют нам троллейбусы, заявили о возможности поставки таких машин, уже в текущем году в качестве пилотного у нас один из таких удаленных микрорайонов рассматривается», — сказал Иосиф Кодалаев.

Новосибирск — лидер среди российских городов по количеству эксплуатируемых троллейбусов с автономным ходом, в муниципальном парке их насчитывается 258 штук. Благодаря масштабной покупке этих машин удалось продлить семь действующих маршрутов до спальных микрорайонов Стрижи, Родники, Плющихинский и т. д.

По словам Иосифа Кодалаева, в текущем году рассматривается приобретение дополнительной партии новых троллейбусов. Однако сроки и их количество он не назвал.

«Где они, автобусы-то ваши?»: топ проблемных городских маршрутов в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Новосибирска пожаловались на сбой расписания троллейбусов №24В Новосибирске водители встали в пробку из-за ДТП с новым троллейбусомКак не уехать не туда: в Новосибирске меняют маршруты троллейбусов
#Новосибирск#Троллейбус#Маршрут#Продление#Пашино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика