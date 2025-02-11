В Новосибирской области пенсионерка три года ждет переселения из аварийного дома

68-летняя Ольга М. из Искитима Новосибирской области уже третий год не может покинуть аварийную квартиру, несмотря на судебное решение о её переселении. Вместе с дочерью и внуками она проживает в трёхкомнатном жилище на улице Пушкина, где в 2022 году произошло частичное обрушение потолка. Эксперты, осмотревшие помещение, подтвердили: ремонт бесполезен, а деформированные перекрытия угрожают обрушением всего дома.