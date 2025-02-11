В Новосибирской области пенсионерка три года ждет переселения из аварийного дома

Posted 11 февраля, 01:53
Published 11 февраля, 01:53
Modified 11 февраля, 01:55
Updated 11 февраля, 01:55
68-летняя Ольга М. из Искитима Новосибирской области уже третий год не может покинуть аварийную квартиру, несмотря на судебное решение о её переселении. Вместе с дочерью и внуками она проживает в трёхкомнатном жилище на улице Пушкина, где в 2022 году произошло частичное обрушение потолка. Эксперты, осмотревшие помещение, подтвердили: ремонт бесполезен, а деформированные перекрытия угрожают обрушением всего дома.
Хронология событий по годам
2019 год: дом включён в программу расселения аварийного жилья, признанного непригодным до 2017 года, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
2022 год: после обрушения потолка прокуратура инициировала судебный иск. В октябре того же года суд постановил переселить семью в аналогичное жильё в черте города, отметив, что администрация Искитима не имеет средств для выполнения решения.
2024 год: срок исполнения судебного решения истёк 30 июня, но власти попытались продлить его до марта 2025 года через повторный иск, который был отклонён.
Ранее экспертиза выявила трещины в несущих конструкциях, деформацию перекрытий и риск обрушения. Несмотря на включение дома в программу ещё в 2019 году, расселение не начато. Администрация Искитима ссылается на отсутствие финансирования, пишет КП-Новосибирск. Семья продолжает жить под угрозой обрушения, ежедневно сталкиваясь с сыплющимся песком и трещинами в стенах.
Адвокат Михаил Спиридонов советует семье:
Обратиться в прокуратуру для проверки бездействия администрации.
Инициировать иск о компенсации морального вреда из-за длительного проживания в опасных условиях.
Требовать привлечения к ответственности должностных лиц за неисполнение судебного решения.
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