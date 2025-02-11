В России появился лайфстайл-банк для индивидуальных предпринимателей

Posted 11 февраля, 07:13
Published 11 февраля, 07:13
Modified 11 февраля, 07:13
Updated 11 февраля, 07:13
В феврале этого года банк отменил дополнительные условия для клиентов. При этом традиционную банковскую поддержку заменила концепция family office, пишет 56orb.ru.
Финансовая организация начала свою деятельность еще в 2021 году, ориентируясь преимущественно на обслуживание ИП. Сегодня банк предоставляет предпринимателям ряд бесплатных услуг, включая переводы по реквизитам, пополнение расчетных счетов, снятие наличных, а также бухгалтерские услуги, внешнеэкономическую деятельность и международные переводы.
Стать клиентами банка могут ИП, которые работают не менее года и относящиеся к «зеленой группе риска» по данным Центробанка.
В ближайшие месяцы банк планирует запустить три группы новых продуктов. Первая группа включает бесплатные финансовые инструменты. Вторая — услуги персонализированного family office. Предполагается, что он будет закрывать банковские и личные поручения клиентов. Третья группа представлена лайфстайл-сервисами.
Отметим, что новым СЕО банка стал Павел Семёнов, экс-председатель правления Модульбанка, основатель компании «Черная бухгалтерия».
Он обозначил основную миссию банка «Хайс», которая заключается в повышении качества обслуживания индивидуальных предпринимателей. Павел Семёнов уверен, что благодаря этим изменениям банковский сервис в Российской Федерации перейдет на качественно новый уровень.