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Posted 11 февраля, 07:13

Published 11 февраля, 07:13

Modified 11 февраля, 07:13

Updated 11 февраля, 07:13

В России появился лайфстайл-банк для индивидуальных предпринимателей

В России появился лайфстайл-банк для индивидуальных предпринимателей

11 февраля 2025, 07:13
Фото: Изображение Midjourney.
Банк для ИП «Хайс» перешёл на новую стратегию, став первым в стране лайфстайл-банком, который предлагает полный спектр услуг для индивидуальных предпринимателей без тарифов и комиссий.

В феврале этого года банк отменил дополнительные условия для клиентов. При этом традиционную банковскую поддержку заменила концепция family office, пишет 56orb.ru.

Финансовая организация начала свою деятельность еще в 2021 году, ориентируясь преимущественно на обслуживание ИП. Сегодня банк предоставляет предпринимателям ряд бесплатных услуг, включая переводы по реквизитам, пополнение расчетных счетов, снятие наличных, а также бухгалтерские услуги, внешнеэкономическую деятельность и международные переводы.

Стать клиентами банка могут ИП, которые работают не менее года и относящиеся к «зеленой группе риска» по данным Центробанка.

В ближайшие месяцы банк планирует запустить три группы новых продуктов. Первая группа включает бесплатные финансовые инструменты. Вторая — услуги персонализированного family office. Предполагается, что он будет закрывать банковские и личные поручения клиентов. Третья группа представлена лайфстайл-сервисами.

Отметим, что новым СЕО банка стал Павел Семёнов, экс-председатель правления Модульбанка, основатель компании «Черная бухгалтерия».

Он обозначил основную миссию банка «Хайс», которая заключается в повышении качества обслуживания индивидуальных предпринимателей. Павел Семёнов уверен, что благодаря этим изменениям банковский сервис в Российской Федерации перейдет на качественно новый уровень.

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