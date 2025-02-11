В России появился лайфстайл-банк для индивидуальных предпринимателей

Финансовая организация начала свою деятельность еще в 2021 году, ориентируясь преимущественно на обслуживание ИП. Сегодня банк предоставляет предпринимателям ряд бесплатных услуг, включая переводы по реквизитам, пополнение расчетных счетов, снятие наличных, а также бухгалтерские услуги, внешнеэкономическую деятельность и международные переводы.