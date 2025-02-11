В России запретят называть детей Пельмень и Тумбочка — какие еще имена под запретом

В Новосибирской области родители любят называть детей необычными именами. Их называли Велина, Лукерья, Радомира и Аксинья. В последнее время популярностью пользуется также лаконичное и красивое имя Ева. Мальчиков же нарекали Цзиньшо и Фук Минь Дык.