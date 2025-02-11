В России запретят называть детей Пельмень и Тумбочка — какие еще имена под запретом

Posted 11 февраля, 07:48
Published 11 февраля, 07:48
Modified 11 февраля, 07:50
Updated 11 февраля, 07:50
Родителям в России могут запретить давать новорожденным странные имена. Такой законопроект разработали в Госдуме. Под запрет могут попасть: Пельмень, Стол, Тумбочка и другие нестандартные.
Планируется создать реестр разрешенных имен для детей. Проект закона также предполагает запретить давать мальчикам девчачьими имена и наоборот.
В Новосибирской области родители любят называть детей необычными именами. Их называли Велина, Лукерья, Радомира и Аксинья. В последнее время популярностью пользуется также лаконичное и красивое имя Ева. Мальчиков же нарекали Цзиньшо и Фук Минь Дык.