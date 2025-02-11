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Posted 11 февраля, 07:48

Published 11 февраля, 07:48

Modified 11 февраля, 07:50

Updated 11 февраля, 07:50

Пельменей больше не будет

В России запретят называть детей Пельмень и Тумбочка — какие еще имена под запретом

11 февраля 2025, 07:48
Фото: 1MI. Пельменей больше не будет

Жителям Новосибирска запретят называть детей Пельмень и Тумбочка

В России могут запретить необычно называть детей, о чем сообщили в Госдуме.

Родителям в России могут запретить давать новорожденным странные имена. Такой законопроект разработали в Госдуме. Под запрет могут попасть: Пельмень, Стол, Тумбочка и другие нестандартные.

Планируется создать реестр разрешенных имен для детей. Проект закона также предполагает запретить давать мальчикам девчачьими имена и наоборот.

В Новосибирской области родители любят называть детей необычными именами. Их называли Велина, Лукерья, Радомира и Аксинья. В последнее время популярностью пользуется также лаконичное и красивое имя Ева. Мальчиков же нарекали Цзиньшо и Фук Минь Дык.

Как только додумались: названы самые странные имена детей в Новосибирской области
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