Житель Новосибирска избил и взял в заложники бывшую жену: кого накажет суд

Posted 11 февраля, 09:11
Published 11 февраля, 09:11
Modified 11 февраля, 09:16
Updated 11 февраля, 09:16
Все произошло 8 февраля в Дзержинском районе. Женщина пригласила в гости своего бывшего мужа. На семейном застолье они поссорились. По версии следствия, 53-летний мужчина в ярости начал избивать сибирячку, после чего связал ее скотчем и лишил свободы.
Благодаря сотрудникам полиции, жертву удалось спасти: ее освободили и отправили в больницу. Бывшего супруга обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью (ч 1. ст. 111 УК РФ). Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Ранее вероятного убийцу продавщицы арестовали спустя 20 лет. Банда напала на женщину из-за 500 рублей.