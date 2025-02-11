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Posted 11 февраля, 09:11

Published 11 февраля, 09:11

Modified 11 февраля, 09:16

Updated 11 февраля, 09:16

Мужчина избил женщину

Житель Новосибирска избил и взял в заложники бывшую жену: кого накажет суд

11 февраля 2025, 09:11
Фото: 1MI. Мужчина избил женщину

Житель Новосибирска избил и взял в заложники бывшую жену

Житель Новосибирска мог удерживать свою жену силой в квартире: подробности дали в СКР.

Все произошло 8 февраля в Дзержинском районе. Женщина пригласила в гости своего бывшего мужа. На семейном застолье они поссорились. По версии следствия, 53-летний мужчина в ярости начал избивать сибирячку, после чего связал ее скотчем и лишил свободы.

Благодаря сотрудникам полиции, жертву удалось спасти: ее освободили и отправили в больницу. Бывшего супруга обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью (ч 1. ст. 111 УК РФ). Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Ранее вероятного убийцу продавщицы арестовали спустя 20 лет. Банда напала на женщину из-за 500 рублей.

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