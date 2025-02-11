Житель Новосибирска избил и взял в заложники бывшую жену: кого накажет суд

Все произошло 8 февраля в Дзержинском районе. Женщина пригласила в гости своего бывшего мужа. На семейном застолье они поссорились. По версии следствия, 53-летний мужчина в ярости начал избивать сибирячку, после чего связал ее скотчем и лишил свободы.