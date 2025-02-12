Алименты в 2025 году: что будет, если не платить за содержание ребенка

Но чаще всего бывают случаи, когда в неполной семье имеется студент на очном отделении образования. Его обеспечение полностью ложиться на одного из родителей, с кем он проживает. Взыскание алиментов со второго родителя, например отца, закон не предусматривает, так как объективно совершеннолетний не является нуждающимся. В этой ситуации можно только заключить устную или нотариальную договоренность о финансовой поддержке.