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Posted 12 февраля, 06:25

Published 12 февраля, 06:25

Modified 12 февраля, 06:27

Updated 12 февраля, 06:27

Ответственность за неуплату алиментов

Алименты в 2025 году: что будет, если не платить за содержание ребенка

12 февраля 2025, 06:25
Фото: Изображение Midjourney. Ответственность за неуплату алиментов
Многие родители задаются вопросом: «Отец ребенка не платит алименты, что делать?» Вместе с экспертами разберем, какие санкции грозят за их неуплату и можно ли отказаться от содержания детей.

Кому по закону положены алименты?

Алименты — это обязательные выплаты, предназначенные для содержания ребенка или нетрудоспособных родственников. В соответствии с Семейным кодексом РФ, алименты могут получать:

  1. Несовершеннолетние дети — один из родителей обязан содержать ребенка после развода.
  2. Совершеннолетние нетрудоспособные дети — если ребенок инвалид или не может себя обеспечивать.
  3. Родители — нетрудоспособные родители могут требовать материальной помощи от своих совершеннолетних детей.
  4. Супруги — если один из супругов нетрудоспособен (например, находится в декретном отпуске с ребенком до трех лет).

Сколько платят алименты: минимальный размер на детей в 2025 году

Размер алиментов в 2025 году
Размер алиментов в 2025 году. Фото: 1MI

Добровольное соглашение по алиментам

Если родители при разводе добровольно установили сумму или поделили между собой траты, которые идут на обеспечение детей, это наилучший вариант для всех. Крайне важно, чтобы взрослые сохраняли спокойствие и были сосредоточены на потребностях ребёнка на протяжении всех переговоров.

Например, папа может ежемесячно оплачивать секции, детский сад, занятия с репетитором и покупать сезонную одежду, а мама заниматься питанием, здоровьем и оплачивать коммунальные услуги. Однако все устные договоренности необходимо документировать у нотариуса, чтобы при случае неисполнения обязанностей одного из родителей можно было обязать это делать принудительно через суд.

Назначение алиментов через суд

В случае, когда родители не могут договориться между собой, российским семейным кодексом предусмотрен судебно-принудительный порядок назначения содержания для ребенка. Так, по решению суда алименты могут быть установлены в проценте от дохода или твердой сумме:

  • На одного ребенка — ¼ от дохода;
  • На двух детей —1/3 от дохода;
  • На трех и более детей — ½ от дохода (статья 81 СК РФ).

Комментарий эксперта

«Если у плательщика нет стабильного дохода, суд может установить алименты в твердой сумме, ориентируясь на прожиточный минимум в регионе», — объясняет юрист по гражданским, уголовным и семейным делам, Андрей Ткачев.

  • С 1 января 2025 года размер прожиточного минимума (ПМ) на одного ребенка в Новосибирской области составляет 16 857 рублей.

Основным фактором при определении твердых алиментов является оценка дохода каждого из родителей. Например, неофициальная или нерегулярная работа являются частой причиной назначения выплаты на содержания детей в размере ПМ. Соответственно, ребенок должен быть обеспечен алиментами не меньше прожиточного минимума, установленного в регионе.

Алименты на содержание ребенка

Алименты на ребенка
Алименты на ребенка. Фото: Изображение Midjourney

Когда можно не платить алименты до 18 лет?

В соответствии со ст. 80 и ст. 120 СК РФ выплата алиментов прекращается после совершеннолетия ребенка. При этом, их могут отменить и раньше 18 лет, если:

  • подросток официально заключил трудовой договор или открыл предпринимательскую деятельность, таким образом обеспечивая себя;
  • несовершеннолетний связал себя узами брака, зарегистрировав официальный брак.

Платят ли алименты детям после 18 лет?

После 18 лет выплата алиментов возможна в следующих случаях, если ребенок:

  • является инвалидом I или II группы (III группа является работоспособной);
  • не может себя обеспечивать по состоянию здоровья (статья 85 СК РФ).

Но чаще всего бывают случаи, когда в неполной семье имеется студент на очном отделении образования. Его обеспечение полностью ложиться на одного из родителей, с кем он проживает. Взыскание алиментов со второго родителя, например отца, закон не предусматривает, так как объективно совершеннолетний не является нуждающимся. В этой ситуации можно только заключить устную или нотариальную договоренность о финансовой поддержке.

Как изменить размер алиментов или отказаться от них

Что делать, если отец не платит алименты на ребенка — ответственность
Что делать, если отец не платит алименты на ребенка — ответственность. Фото: 1MI

Когда можно уменьшить размер алиментов

Не редко бывают ситуации, когда один из родителей не может платить алименты на содержание ребенка. В некоторых случаях существуют вполне объяснимые причины, которые повлияли на работоспособность.

Комментарий эксперта

«С учетом положений семейного законодательства ст. 114, 119 СК РФ, при изменении семейного или материального положения гражданина, который обязан оплачивать алименты, вправе ставить вопрос об их снижении либо об освобождения от их оплаты», — рассказывает Юрий Александров, директор юридической компании «А.Лигал».

В судебной практике к обстоятельствам, которые способствуют снижению размера содержания детей, относятся:

  • рождение ребенка в новом браке;
  • появление на иждивении нетрудоспособных родственников;
  • снижение доходов по объективным причинам (сокращение на работе, болезнь, перевод на более низкооплачиваемую работу и т. д.);
  • болезнь, в результате которой плательщик алиментов становится нетрудоспособным;
  • прохождение военной службы.

Следует отметить, что данный перечень не является закрытым и под него могут подойти любые другие обстоятельства, если они свидетельствуют об объективной невозможности платить алименты в прежнем размере.

Для изменения их размера в суд подается заявление с приложением документов, которые подтверждают наличие новых обстоятельств. Эти вопросы решаются индивидуально в каждом конкретном случае, на основе оценки условий по делу. Например, судья может полностью или частично освободить от накопившейся задолженности по уплате алиментов за определенный период по ст. 114 СК РФ.

Ответственность за неуплату алиментов

Однако, потеря дохода не освобождает родителя от содержания детей. Если плательщик уклоняется от выплат, намеренно или по уважительной причине, могут возникнуть неприятные последствия: начисление пени, административная и уголовная ответственность, изъятие имущества в счет погашения долга.

Комментарий эксперта

«Алименты могут взыскиваться за прошедший период, но не более чем за три года. Даже после 18 лет можно взыскать долг по алиментам, если задолженность образовалась ранее. Официальное банкротство также не освобождает от алиментов, они остаются обязательными к выплате», - комментирует Андрей Ткачев.

Что будет, если не платить алименты

Если не платить алименты, их взыскивают в судебном порядке на основании судебного приказа либо решения суда, в зависимости от категории алиментов и ситуации. Далее эти судебные документы направляются взыскателем в службу судебных приставов.

После этого судебный пристав возбуждает исполнительное производство и предлагает должнику в течение 5 дней добровольно погасить долг. Если долг не погашен, то на долг начисляется исполнительский сбор в доход государства в размере 7% от суммы, но не менее 1000 рублей.

Далее начинается процедура принудительного взыскания: в банки направляются требования о списании денег с открытых счетов должника, а на его имущество (автомобили, недвижимость) могут налагаться аресты.

Также к должнику могут быть применены следующие меры:

  • Ограничение на выезд за границу — если долг превышает 10 000 рублей, судебные приставы могут запретить выезд из страны (статья 67 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
  • Лишение водительских прав — при задолженности свыше 10 000 рублей приставы могут временно изъять водительское удостоверение (статья 67.1 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
  • Административная ответственность — штраф, обязательные работы или арест до 15 суток (статья 5.35.1 КоАП РФ).
  • Удержание части зарплаты — судебные приставы могут списывать до 50% от официального дохода должника (статья 99 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
  • Уголовная ответственность — злостное уклонение от алиментов грозит лишением свободы до 1 года (статья 157 УК РФ).
  • Лишение родительских прав — если алименты не выплачиваются долгое время, суд может лишить родителя прав на ребенка (статья 69 СК РФ).

Можно ли законно отказаться от алиментов?

Как отказаться от алиментов
Как отказаться от алиментов. Фото: 1MI

В ряде случаев можно избежать обязательств по уплате алиментов:

  • Если второй родитель отказывается от алиментов добровольно и заключает нотариальное соглашение.
  • Если ребенок усыновлен новым супругом, обязательства по содержанию переходят к нему.
  • Если доказано, что ребенок не является биологическим потомком плательщика через судебное установление отцовства/материнства.

Комментарий эксперта

«Неуплата алиментов может привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям. Если у вас возникли сложности с выплатами, лучше не доводить ситуацию до суда и обратиться за консультацией к адвокату. Закон предлагает множество вариантов урегулирования споров, но уклонение от алиментов всегда заканчивается серьезными санкциями», — подводит итоги Андрей Ткачев.

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