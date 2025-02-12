Аномальная весна с морозами до -35 ожидается в Новосибирской области

Весна 2025 года в России обещает стать одной из самых нетипичных за последние полтора века. Согласно прогнозам климатолога Алексея Непомнящих, в Новосибирской и Омской областях ожидаются экстремальные холода с температурами до -35°C в отдалённых районах из-за вторжения арктических воздушных масс, пишет Сиб.фм. Такие аномалии не фиксировались здесь около 150 лет.