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Posted 12 февраля, 08:15

Published 12 февраля, 08:15

Modified 12 февраля, 08:17

Updated 12 февраля, 08:17

Весна станет холодной

Аномальная весна с морозами до -35 ожидается в Новосибирской области

12 февраля 2025, 08:15
Фото: Артем Шершнев. 1MI. Весна станет холодной
В Новосибирской области ожидается холодная весна, о чем сообщают синоптики.

Весна 2025 года в России обещает стать одной из самых нетипичных за последние полтора века. Согласно прогнозам климатолога Алексея Непомнящих, в Новосибирской и Омской областях ожидаются экстремальные холода с температурами до -35°C в отдалённых районах из-за вторжения арктических воздушных масс, пишет Сиб.фм. Такие аномалии не фиксировались здесь около 150 лет.

Температурная карта весны

  • Новосибирская область: март начнётся с умеренных температур (днём до -7°C), но к концу месяца в сельских районах столбики термометров опустятся до -35°C ночью. В городской черте прогнозируется -15°C, что на 10°C ниже средних значений. В феврале же начнутся снегопады.

  • Юг Сибири и Урал: ночные заморозки до -15°C, днём — от -5°C до 0°C.

  • Иркутская область и Красноярский край: напротив, март принесёт аномальное потепление с дневными показателями до +14°C.

Причины холодов

Основной фактор — активное проникновение арктических масс, усиленное слабой фазой климатического явления Ла-Нинья. Это нарушило зональную циркуляцию, вызвав резкие перепады между регионами. В Новосибирской области также сыграло роль глубокое промерзание почвы (до 2 м), замедляющее прогрев воздуха даже при солнечной погоде.

В то время как Сибирь борется с холодом: Москва и Центральная Россия в марте ожидает температуру в рамках нормы (до +5°C), а май принесёт раннюю жару.

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