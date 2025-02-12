«БАС»: Развитие отрасли тормозит отсутствие качественной нормативно-правовой базы

Posted 12 февраля, 14:30
Published 12 февраля, 14:30
Modified 12 февраля, 14:32
Updated 12 февраля, 14:32
Президент России отметил, что к 2030 году страна должна войти в число мировых лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. В обсуждении приняли участие представители правительства и руководители ведущих компаний отрасли. Об этом пишут «Новые известия».
Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих заявил, что меры поддержки беспилотной авиации уже включены в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», который начал работу в 2024 году. Он подчеркнул, что проект нацелен прежде всего на развитие технологической базы и производственных мощностей.
По его словам, ГТЛК вышла на рынок лизинга беспилотников в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024 года стала базовым заказчиком БАС. За это время в производство было вложено свыше 10 млрд рублей, что позволило заказать более 3 тысяч дронов у 23 производителей.
Дитрих добавил, что значительная часть этих беспилотников предназначена для государственного гражданского заказа. Они поставляются федеральным и региональным органам власти, а также госкомпаниям. Он также сообщил, что на 2025 год уже идет подготовка новых контрактов в рамках госзаказа.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что развитие отрасли тормозит недостаточная нормативно-правовая база. Он отметил, что для решения этой проблемы следует активнее использовать экспериментальные правовые режимы и расширять их функционал. Также необходимо открыть небо для полетов дронов.
«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“, — подчеркнул Варятченко.
Итогом совещания стало поручение президента правительству принять нормативно-правовую базу для гражданских БАС к 1 июня 2025 года.