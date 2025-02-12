«БАС»: Развитие отрасли тормозит отсутствие качественной нормативно-правовой базы

По его словам, ГТЛК вышла на рынок лизинга беспилотников в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024 года стала базовым заказчиком БАС. За это время в производство было вложено свыше 10 млрд рублей, что позволило заказать более 3 тысяч дронов у 23 производителей.