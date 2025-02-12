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Posted 12 февраля, 14:30

Published 12 февраля, 14:30

Modified 12 февраля, 14:32

Updated 12 февраля, 14:32

«БАС»: Развитие отрасли тормозит отсутствие качественной нормативно-правовой базы

«БАС»: Развитие отрасли тормозит отсутствие качественной нормативно-правовой базы

12 февраля 2025, 14:30
Фото: пресс-служба НТИ.
Совещание по развитию беспилотных систем, прошедшее в конце января в Тольятти под руководством Владимира Путина, определило ключевые направления развития отрасли на ближайшие годы.

Президент России отметил, что к 2030 году страна должна войти в число мировых лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. В обсуждении приняли участие представители правительства и руководители ведущих компаний отрасли. Об этом пишут «Новые известия».

Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих заявил, что меры поддержки беспилотной авиации уже включены в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», который начал работу в 2024 году. Он подчеркнул, что проект нацелен прежде всего на развитие технологической базы и производственных мощностей.

По его словам, ГТЛК вышла на рынок лизинга беспилотников в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024 года стала базовым заказчиком БАС. За это время в производство было вложено свыше 10 млрд рублей, что позволило заказать более 3 тысяч дронов у 23 производителей.

Дитрих добавил, что значительная часть этих беспилотников предназначена для государственного гражданского заказа. Они поставляются федеральным и региональным органам власти, а также госкомпаниям. Он также сообщил, что на 2025 год уже идет подготовка новых контрактов в рамках госзаказа.

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что развитие отрасли тормозит недостаточная нормативно-правовая база. Он отметил, что для решения этой проблемы следует активнее использовать экспериментальные правовые режимы и расширять их функционал. Также необходимо открыть небо для полетов дронов.

«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“, — подчеркнул Варятченко.

Итогом совещания стало поручение президента правительству принять нормативно-правовую базу для гражданских БАС к 1 июня 2025 года.

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