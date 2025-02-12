atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 01:44

Published 12 февраля, 01:44

Modified 12 февраля, 01:46

Updated 12 февраля, 01:46

Журналист в больнице

Бастрыкин проверит дело об избиении комментатора Скворцова в Новосибирске

12 февраля 2025, 01:44
Фото: atas.info. Журналист в больнице
В Новосибирске центральный СКР заинтересован делом о нападении на известного комментатора в Новосибирске, о чем сообщили в ведомстве.

Возле одного из ночных баров 9 февраля был избит Роман Скворцов. Его доставили в больницу с травмой головы. Сейчас он все еще в медучреждении, где врачи делают все возможное для выздоровления комментатора.

Данный инцидент получил широкий резонанс. Происшествие контролирует прокуратура. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям расследовать дело (ч. 1 статьи 112). Результаты должны представить председателю.

По всей стране Скворцову желают скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Новосибирцы говорят, что им стыдно за собственный город.

Спортивный комментатор Роман Скворцов после избиения оказался в больнице Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения комментатора СкворцоваСтали известны подробности избиения комментатора Скворцова в НовосибирскеНападение на комментатора Скворцова в Новосибирске: что произошло на самом деле
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Нападение#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика