Бастрыкин проверит дело об избиении комментатора Скворцова в Новосибирске

Posted 12 февраля, 01:44
Published 12 февраля, 01:44
Modified 12 февраля, 01:46
Updated 12 февраля, 01:46
Возле одного из ночных баров 9 февраля был избит Роман Скворцов. Его доставили в больницу с травмой головы. Сейчас он все еще в медучреждении, где врачи делают все возможное для выздоровления комментатора.
Данный инцидент получил широкий резонанс. Происшествие контролирует прокуратура. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям расследовать дело (ч. 1 статьи 112). Результаты должны представить председателю.
По всей стране Скворцову желают скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Новосибирцы говорят, что им стыдно за собственный город.