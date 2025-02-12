Движение фур могут запретить в Новосибирске

Posted 12 февраля, 07:04
Published 12 февраля, 07:04
Modified 12 февраля, 07:06
Updated 12 февраля, 07:06
Управление МВД по Новосибирску разработало проект постановления об ограничении движения большегрузов в черте города. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Захаров в ходе работы очередной сессии горсовета. Вместе с депутатами его доклад слушал корреспондент Atas.Info.
По словам Захарова, проект предусматривает установку на улицах знаков, запрещающих проезд большегрузов в рабочее время и в определенные дни недели. Какие конкретно ограничения и на каких городских магистралях будут действовать, определят по итогам анализа транспортного потока.
Глава городской полиции подчеркнул, что решать проблемы при помощи экипажей ДПС его ведомстве не в состянии, на это просто не хвататет сил. А о том, что ситуация с дальнобойщиками-нарушителями серьезная, говорит статистика — за минувший год в отношении таких водителей было составлено более 6 тысяч административных протоколов.
Документы, поготовленные полицией, будут рассмотрены на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения до конца марта 2025 года.
Между тем, в областном управлении ГАИ сообщили, что не могут запретить транзитное движение грузовиков и легковых автомобилей сквозь частный сектор на улице Тульской, поскольку это не входит в компетенцию Госавтоинспекции.