Движение фур могут запретить в Новосибирске

Глава городской полиции подчеркнул, что решать проблемы при помощи экипажей ДПС его ведомстве не в состянии, на это просто не хвататет сил. А о том, что ситуация с дальнобойщиками-нарушителями серьезная, говорит статистика — за минувший год в отношении таких водителей было составлено более 6 тысяч административных протоколов.