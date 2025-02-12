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Posted 12 февраля, 07:04

Published 12 февраля, 07:04

Modified 12 февраля, 07:06

Updated 12 февраля, 07:06

Тяжелые грузовики являются одной из причин заторов на улицах города

Движение фур могут запретить в Новосибирске

12 февраля 2025, 07:04
Фото: 1MI. Тяжелые грузовики являются одной из причин заторов на улицах города
Проект ограничений разработан в городском управлении МВД, сообщил его глава Алексей Захаров.

Управление МВД по Новосибирску разработало проект постановления об ограничении движения большегрузов в черте города. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Захаров в ходе работы очередной сессии горсовета. Вместе с депутатами его доклад слушал корреспондент Atas.Info.

По словам Захарова, проект предусматривает установку на улицах знаков, запрещающих проезд большегрузов в рабочее время и в определенные дни недели. Какие конкретно ограничения и на каких городских магистралях будут действовать, определят по итогам анализа транспортного потока.

Глава городской полиции подчеркнул, что решать проблемы при помощи экипажей ДПС его ведомстве не в состянии, на это просто не хвататет сил. А о том, что ситуация с дальнобойщиками-нарушителями серьезная, говорит статистика — за минувший год в отношении таких водителей было составлено более 6 тысяч административных протоколов.

Документы, поготовленные полицией, будут рассмотрены на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения до конца марта 2025 года.

Между тем, в областном управлении ГАИ сообщили, что не могут запретить транзитное движение грузовиков и легковых автомобилей сквозь частный сектор на улице Тульской, поскольку это не входит в компетенцию Госавтоинспекции.

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#Транспорт#Новосибирск#Движение#Ограничение#Фуры
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