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Posted 12 февраля, 10:38

Published 12 февраля, 10:38

Modified 12 февраля, 10:40

Updated 12 февраля, 10:40

Комментатора избили в центре города

Конфликт у бара и загадочное падение: появилось видео нападения на Романа Скворцова

12 февраля 2025, 10:38
Фото: atas.info. Комментатора избили в центре города

Появилось видео нападения на комментатора Скворцова у бара в Новосибирске

В Новосибирске напали на комментатора: появилось видео нашумевшей драки.

Видеозапись с камер наблюдения запечатлела момент, как известный спортивный комментатор Роман Скворцов теряет сознание возле бара на Красном проспекте в Новосибирске. Инцидент произошёл в ночь на 9 февраля после Матча звёзд КХЛ, который Скворцов комментировал для «Матч ТВ».

Скворцов с коллегами отдыхал в баре. Около 2:00 ночи он вышел на улицу, где завязался спор с компанией из соседнего заведения. На записях видно, как через несколько минут общения мужчины начинают толкаться, после чего комментатор падает без сознания, пишет КП-Новосибирск.

Прохожие вызвали скорую, а друзья Скворцова помогли доставить его в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга и гематому. Первоначально он находился в реанимации, но сейчас его состояние стабилизировалось.

Видео: КП-Новосибирск.

Версии конфликта

  1. Защита коллеги: Скворцов вступился за друга, которого ударили участники агрессивной компании.

  2. Случайная стычка: представители бара, где отдыхал комментатор, утверждают, что внутри заведения конфликтов не было. Инцидент разгорелся уже на улице, но детали остаются неясными.

  3. Криминальный след: жена Скворцова заявила о криминальном характере происшествия, но позже опровергла это, отметив, что угрозы жизни нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Расследованием заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин, потребовавший передать материалы из полиции в следственное управление.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения комментатора Скворцова
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