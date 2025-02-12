Конфликт у бара и загадочное падение: появилось видео нападения на Романа Скворцова

Скворцов с коллегами отдыхал в баре. Около 2:00 ночи он вышел на улицу, где завязался спор с компанией из соседнего заведения. На записях видно, как через несколько минут общения мужчины начинают толкаться, после чего комментатор падает без сознания, пишет КП-Новосибирск.