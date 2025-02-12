Массовое ДТП с участием маршрутки произошло под Новосибирском: что известно сейчас

Posted 12 февраля, 11:48
Published 12 февраля, 11:48
Modified 12 февраля, 11:50
Updated 12 февраля, 11:50
Сообщается, что аварию заметили около поселка Краснообск. Там столкнулись три автомобиля и маршрутка № 364.
О наличии пострадавших в ДТП на данный момент неизвестно. На видео можно увидеть пассажиров маршрутки, идущих по обочине, в связи с чем очевидцы предположили, что участники дорожно-транспортного инцидента не получили серьезных травм.
Ранее стали известны подробности ДТП с трамваем № 13 в Центральном районе Новосибирска.