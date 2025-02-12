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Posted 12 февраля, 11:48

Published 12 февраля, 11:48

Modified 12 февраля, 11:50

Updated 12 февраля, 11:50

Маршрутка попала в массовое ДТП

Массовое ДТП с участием маршрутки произошло под Новосибирском: что известно сейчас

12 февраля 2025, 11:48
Фото: Изображение Midjourney. Маршрутка попала в массовое ДТП

Массовое ДТП с участием маршрутки произошло под Новосибирском

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Сообщается, что аварию заметили около поселка Краснообск. Там столкнулись три автомобиля и маршрутка № 364.

О наличии пострадавших в ДТП на данный момент неизвестно. На видео можно увидеть пассажиров маршрутки, идущих по обочине, в связи с чем очевидцы предположили, что участники дорожно-транспортного инцидента не получили серьезных травм.

Ранее стали известны подробности ДТП с трамваем № 13 в Центральном районе Новосибирска.

Видео: Видео: телеграм-канал «Вести Новосибирск». ДТП под Новосибирском
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия
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