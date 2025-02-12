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Posted 12 февраля, 03:54

Published 12 февраля, 03:54

Modified 12 февраля, 03:56

Updated 12 февраля, 03:56

Подрядчик не выполнил условия контракта

Мэр Новосибирска высказался об очередности ремонта городских мостов

12 февраля 2025, 03:54
Фото: atas.info. Подрядчик не выполнил условия контракта

В Новосибирске Димитровский и Октябрьский мосты отремонтируют поочередно

Димитровский мост находятся в предаварийном состоянии, констатировал мэр Максим Кудрявцев

Два главных автомобильных моста в Новосибирске будут ремонтировать по очереди, чтобы не создавать транспортного коллапса. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев в ходе годового отчета перед депутатами горсовета. Глава муниципалитета признал, что реконструкция Димитровского моста фактически провалена по вине подрядчика.

«Мост находится в предаварийном состоянии», — констатировал мэр.

Сейчас идет поиск нового подрядчика, который должен в максимально сжатые сроки начать ремонт. Необходимо продолжать работы и на Октябрьском мосту, где подрядчик так же не справился с выполелнением обязательств, но Максим Кудрявцев заявил, что до тех пор, пока не будет сдан Димитровский, рабочие на вторую переправу не зайдут.

«Он и год, и два еще простоит», — охарактеризовал состояние Октябрьского моста мэр.

Решение о том, сколько полос будут ремонтировать одновременно, будет принято, исходя из минимизации неудобств для движения автомобилей.

Скандальная ситуация с ремонтом мостов находится под контролем областной прокуратуры. А глава компании «СпецТрансСтрой», которая занималась ремонтом Октябрьского моста, стал фигурантом четырех уголовных дел.

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