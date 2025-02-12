Мэр Новосибирска высказался об очередности ремонта городских мостов

Сейчас идет поиск нового подрядчика, который должен в максимально сжатые сроки начать ремонт. Необходимо продолжать работы и на Октябрьском мосту, где подрядчик так же не справился с выполелнением обязательств, но Максим Кудрявцев заявил, что до тех пор, пока не будет сдан Димитровский, рабочие на вторую переправу не зайдут.