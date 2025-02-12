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Posted 12 февраля, 05:30

Published 12 февраля, 05:30

Modified 12 февраля, 05:33

Updated 12 февраля, 05:33

На проектные работы в бюджете города заложено 350 млн рублей

Мэрия Новосибирска объявит конкурс на проектирование двух станций метро

12 февраля 2025, 05:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. На проектные работы в бюджете города заложено 350 млн рублей
Тендер обудет размещен на портале госзакупок в ближайшее время, заявил мэр Максим Кудрявцев.

В ходе годового отчета перед депутатами горсовета мэр Максим Кудрявцев заявил, что скоро будет объявлен электронный акцион на разработку проектно-сметной документации продления линий метрополитетна.

«В самое ближайшее время будем объявлять конкурс на ещё две станции метро и метродепо», — сообщил глава муниципалитета.

О каких станциях идет речь, Максим Кудрявцев не утрочнил, но практически со 100-процентной вероятностью можно говорить о «Гусинобродской» и «Молодежной» с метродепо «Волочаевская» на Дзержинской линии.

Кроме того, уже выбран подрядчик проектирования второго тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива». Название компании не разглашается до подписания контракта, его стоимость составляет 104 млн рублей.

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