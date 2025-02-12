Мэрия Новосибирска объявит конкурс на проектирование двух станций метро

Posted 12 февраля, 05:30
Published 12 февраля, 05:30
Modified 12 февраля, 05:33
Updated 12 февраля, 05:33
В ходе годового отчета перед депутатами горсовета мэр Максим Кудрявцев заявил, что скоро будет объявлен электронный акцион на разработку проектно-сметной документации продления линий метрополитетна.
«В самое ближайшее время будем объявлять конкурс на ещё две станции метро и метродепо», — сообщил глава муниципалитета.
О каких станциях идет речь, Максим Кудрявцев не утрочнил, но практически со 100-процентной вероятностью можно говорить о «Гусинобродской» и «Молодежной» с метродепо «Волочаевская» на Дзержинской линии.
Кроме того, уже выбран подрядчик проектирования второго тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива». Название компании не разглашается до подписания контракта, его стоимость составляет 104 млн рублей.