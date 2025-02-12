Мороз и снегопад обрушатся на Новосибирскую область — штормовое предупреждение

Также ожидается ощутимое похолодание до -17 в ночное время, а днем до -4…9. Жителей Новосибирской области попросили быть внимательнее на улице, воздержаться от опасных объектов (рекламные щиты, провода и крыши, которые могут сорваться). При возникновении случаев ЧП, важно позвонить в диспетчерскую службу 112.