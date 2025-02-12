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Posted 12 февраля, 08:54

Published 12 февраля, 08:54

Modified 12 февраля, 08:55

Updated 12 февраля, 08:55

Будет ветер

Мороз и снегопад обрушатся на Новосибирскую область — штормовое предупреждение

12 февраля 2025, 08:54
Фото: 1MI. Будет ветер

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение, о чем сообщили в МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Непогода ожидается в регионе 13 и 14 февраля. В эти дни начнутся сильные порывы ветра, местами до 22 м/с, а также снегопады, метели и снежные заносы. При этом на дорогах сохранится гололедица.

Также ожидается ощутимое похолодание до -17 в ночное время, а днем до -4…9. Жителей Новосибирской области попросили быть внимательнее на улице, воздержаться от опасных объектов (рекламные щиты, провода и крыши, которые могут сорваться). При возникновении случаев ЧП, важно позвонить в диспетчерскую службу 112.

Тем временем синоптики ожидают аномальную весну с морозами до -35. В других сибирских регионах будет наблюдаться аналогичная ситуация.

На Новосибирскую область обрушится мощный снегопад
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