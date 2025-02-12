Мороз и снегопад обрушатся на Новосибирскую область — штормовое предупреждение

Posted 12 февраля, 08:54
Published 12 февраля, 08:54
Modified 12 февраля, 08:55
Updated 12 февраля, 08:55
Непогода ожидается в регионе 13 и 14 февраля. В эти дни начнутся сильные порывы ветра, местами до 22 м/с, а также снегопады, метели и снежные заносы. При этом на дорогах сохранится гололедица.
Также ожидается ощутимое похолодание до -17 в ночное время, а днем до -4…9. Жителей Новосибирской области попросили быть внимательнее на улице, воздержаться от опасных объектов (рекламные щиты, провода и крыши, которые могут сорваться). При возникновении случаев ЧП, важно позвонить в диспетчерскую службу 112.
Тем временем синоптики ожидают аномальную весну с морозами до -35. В других сибирских регионах будет наблюдаться аналогичная ситуация.