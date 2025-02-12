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Posted 12 февраля, 10:20

Published 12 февраля, 10:20

Modified 12 февраля, 11:10

Updated 12 февраля, 11:10

В количественном выражении впереди продукция Apple

На рынке смартфонов в Новосибирске растет популярность китайских брендов

12 февраля 2025, 10:20
Фото: freepik.com. В количественном выражении впереди продукция Apple
Лидерами роста продаж стали китайские бренды — Infinix и TECNO, следует из отчета экспертов Авито о динамике продаж смартфонов в 2024 году.

По итогам 2024 года продажи новых смартфонов на Авито в Новосибирске выросли на 48% по сравнению с 2023 годом. При этом их доля продаж на площадке выросла с 19% до 24% — пользователи все чаще покупают на Авито именно новые гаджеты.

По росту продаж лидируют китайские бренды — так, продажи смартфонов Infinix выросли в 3 раза. В ресейле их в среднем покупали за 9 000 рублей, в новом состоянии — за 11 000 рублей. На втором месте — TECNO с ростом продаж в 2,5 раза. Средняя стоимость таких смартфонов «с рук» составила 8 000 рублей, новых — 10 000 рублей. Также в топ-3 вошли гаджеты от Google с ростом на 23%. В среднем их покупали за 24 000 рублей в ресейле, а новые — за 46 000 рублей. Замыкают пятерку лидеров realme и Apple с ростом продаж на 18%.

На первом месте по объему продаж в Новосибирске — Apple с долей 66%. Б/у гаджеты этого бренда в среднем покупали за 32 000 рублей, а новые — за 65 000 рублей. Второе место занимает Xiaomi — на такие смартфоны пришлось 10% продаж. В среднем их покупали за 9 000 рублей «с рук» и за 24 000 рублей новые. Тройку лидеров замыкает Samsung с долей также 10%. Смартфоны этой марки в 2024 году в среднем стоили 18 000 рублей в ресейле и 51 000 рублей в новом состоянии. За ней следует HONOR с 3% продаж и стоимостью 7 000 / 21 000 рублей соответственно. Замыкает топ-5 бренд realme с долей 2% и ценовым разбросом 9 000 / 16 000 рублей.

«Мы видим, что два ключевых тренда в 2024 году — это увеличение доли новых устройств на Авито и усиление позиций китайских брендов, которые продолжают уверенно наращивать темпы роста. Однако интерес к покупке и продаже гаджетов „с рук“ остается стабильно высоким и активно реализуется в таких программах как выкуп смартфонов партнерами Авито у частных продавцов. По итогам 2024 года число сделок с использованием этого инструмента выросло в шесть раз», —прокомментировал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито.

Платформа Авито с октября 2022 года развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России. С помощью выкупа пользователи могут продать свой смартфон партнеру Авито, которые те, после предпродажной подготовки, смогут реализовать.

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