На рынке смартфонов в Новосибирске растет популярность китайских брендов

На первом месте по объему продаж в Новосибирске — Apple с долей 66%. Б/у гаджеты этого бренда в среднем покупали за 32 000 рублей, а новые — за 65 000 рублей. Второе место занимает Xiaomi — на такие смартфоны пришлось 10% продаж. В среднем их покупали за 9 000 рублей «с рук» и за 24 000 рублей новые. Тройку лидеров замыкает Samsung с долей также 10%. Смартфоны этой марки в 2024 году в среднем стоили 18 000 рублей в ресейле и 51 000 рублей в новом состоянии. За ней следует HONOR с 3% продаж и стоимостью 7 000 / 21 000 рублей соответственно. Замыкает топ-5 бренд realme с долей 2% и ценовым разбросом 9 000 / 16 000 рублей.