atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 05:24

Published 12 февраля, 05:24

Modified 12 февраля, 05:26

Updated 12 февраля, 05:26

Планы были озвучены в ходе подведения итогов работы городского Дептранса

Новосибирск получит региональные субсидии и деньги нацпроекта на дороги и транспорт

12 февраля 2025, 05:24
Фото: nso.ru. Планы были озвучены в ходе подведения итогов работы городского Дептранса
Почти 9,5 млрд рублей получит Новосибирск из областного бюджета в качестве субсидий, сообщили в региональном Минтрансе.

Новые национальные проекты и региональная поддержка позволят продолжить ремонт улично-дорожной сети и обновление общественного транспорта в городе. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский во время мероприятия, посвященного подведению итогов работы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

По словам министра, в настоящее время муниципалитет определяет наиболее приоритетные объекты, работа по приведению в норматив которых начнется в текущем году. Кроме того, в части обновления подвижного состава в рамках национального проект «Инфраструктура для жизни» запланировано более 3 млрд рублей.

«Нам нужно начинать по нему работать. Процент обновления такой же, как и по дорожной сети — 85% пассажирского транспорта в агломерации не должно превышать сроков службы», — отметил Анатолий Костылевский.

Вместе с тем, в 2025 году в бюджете Новосибирской области запланировано почти 9,5 млрд рублей на осуществление дорожной деятельности, обновление подвижного состава общественного транспорта и организацию пассажирских перевозок в городе Новосибирске. Благодаря областной поддержке начнется обновление подвижного состава метрополитена. В 2025 году ожидается поставка одного пятивагонного состава метро и заключен контракт на поставку еще четырех составов в последующие годы.

Всего по нацпроекту в прошлом году в Новосибирске было отремонтировано 14 объектов. Общая доля автомобильных дорог новосибирской агломерации, находящейся в нормативном состоянии достигла 85,3%. В 2024 году благодаря областной поддержке г. Новосибирск приобрел 169 троллейбусов с автономным ходом типа «Горожанин», 20 трамваев, модернизацию которых проводила российско-белорусская компания, и 5 автобусов. Все единицы техники поставлены в регион.

В Новосибирске произошел взрывной рост числа пассажиров муниципального транспорта
Узнать подробнее
Читайте также:
Правительство региона выделит Новосибирску субсидию на разработку новых станций метроБолее миллиарда рублей потратят на ремонт 12 дорог в НовосибирскеГубернатор Травников и мэр Кудрявцев наметили приоритеты развития Новосибирска
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Субсидии#Нацпроекты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика