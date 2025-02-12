Новосибирск получит региональные субсидии и деньги нацпроекта на дороги и транспорт

Вместе с тем, в 2025 году в бюджете Новосибирской области запланировано почти 9,5 млрд рублей на осуществление дорожной деятельности, обновление подвижного состава общественного транспорта и организацию пассажирских перевозок в городе Новосибирске. Благодаря областной поддержке начнется обновление подвижного состава метрополитена. В 2025 году ожидается поставка одного пятивагонного состава метро и заключен контракт на поставку еще четырех составов в последующие годы.