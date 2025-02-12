Новосибирск получит региональные субсидии и деньги нацпроекта на дороги и транспорт

Posted 12 февраля, 05:24
Published 12 февраля, 05:24
Modified 12 февраля, 05:26
Updated 12 февраля, 05:26
Новые национальные проекты и региональная поддержка позволят продолжить ремонт улично-дорожной сети и обновление общественного транспорта в городе. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский во время мероприятия, посвященного подведению итогов работы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
По словам министра, в настоящее время муниципалитет определяет наиболее приоритетные объекты, работа по приведению в норматив которых начнется в текущем году. Кроме того, в части обновления подвижного состава в рамках национального проект «Инфраструктура для жизни» запланировано более 3 млрд рублей.
«Нам нужно начинать по нему работать. Процент обновления такой же, как и по дорожной сети — 85% пассажирского транспорта в агломерации не должно превышать сроков службы», — отметил Анатолий Костылевский.
Вместе с тем, в 2025 году в бюджете Новосибирской области запланировано почти 9,5 млрд рублей на осуществление дорожной деятельности, обновление подвижного состава общественного транспорта и организацию пассажирских перевозок в городе Новосибирске. Благодаря областной поддержке начнется обновление подвижного состава метрополитена. В 2025 году ожидается поставка одного пятивагонного состава метро и заключен контракт на поставку еще четырех составов в последующие годы.
Всего по нацпроекту в прошлом году в Новосибирске было отремонтировано 14 объектов. Общая доля автомобильных дорог новосибирской агломерации, находящейся в нормативном состоянии достигла 85,3%. В 2024 году благодаря областной поддержке г. Новосибирск приобрел 169 троллейбусов с автономным ходом типа «Горожанин», 20 трамваев, модернизацию которых проводила российско-белорусская компания, и 5 автобусов. Все единицы техники поставлены в регион.