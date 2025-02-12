Под Новосибирском при обрушении пола в подъезде пострадала женщина

В ночь на 4 февраля 2025 года в доме №17 на улице Пушкина в Искитиме произошло чрезвычайное происшествие: Екатерина Семьянова, спускаясь по лестнице, провалилась под прогнивший пол подъезда. Женщина получила закрытый перелом лопатки и компрессионный перелом позвоночника, отказавшись от госпитализации из-за необходимости ухода за тремя детьми.