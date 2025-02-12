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Posted 12 февраля, 01:27

Published 12 февраля, 01:27

Modified 12 февраля, 02:02

Updated 12 февраля, 02:02

Подъезд разрушился

Под Новосибирском при обрушении пола в подъезде пострадала женщина

12 февраля 2025, 01:27
Фото: 1MI. Подъезд разрушился
В Новосибирской области горожанка, которая ждет переселение из аварийного дома несколько лет, провалилась под прогнивший пол, о чем рассказала сама женщина.

В ночь на 4 февраля 2025 года в доме №17 на улице Пушкина в Искитиме произошло чрезвычайное происшествие: Екатерина Семьянова, спускаясь по лестнице, провалилась под прогнивший пол подъезда. Женщина получила закрытый перелом лопатки и компрессионный перелом позвоночника, отказавшись от госпитализации из-за необходимости ухода за тремя детьми.

Замглавы администрации Искитима Константин Сеничев оспорил обстоятельства инцидента. По его словам женщина в 23:30 неизвестно куда бежала, поскользнулась, сутки находилась дома. Что касается дома, средства на расселение выделены. Большинство жителей согласились на денежную компенсацию, выплаты завершат до конца февраля.

Однако жители утверждают, что дом, признанный аварийным в 2020 году, продолжает разрушаться: летом 2024 года в одной из квартир обрушился потолок, но тогда обошлось без жертв, пишет «Прецедент».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Аварийный дом#Расселение
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