Похоронные мошенники массово обманывают жителей Новосибирска

В регионе не перестает работать схема мошенничества, связанного с похоронными услугами. Как уточнили в администрации, когда человек умирает, ему звонят черные ритуальщики и навязывают свои услуги. В итоге убитые горем люди отдают большие деньги на организацию захоронения.