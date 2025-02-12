Похоронные мошенники массово обманывают жителей Новосибирска

Posted 12 февраля, 02:05
Published 12 февраля, 02:05
Modified 12 февраля, 02:07
Updated 12 февраля, 02:07
В регионе не перестает работать схема мошенничества, связанного с похоронными услугами. Как уточнили в администрации, когда человек умирает, ему звонят черные ритуальщики и навязывают свои услуги. В итоге убитые горем люди отдают большие деньги на организацию захоронения.
На деле же эта процедура бесплатная. «Ритуальные услуги» занимаются доставкой гроба, погребением, установкой надгробного знака и оформлением всех документов. Деньги за эти действия просят только аферисты.
В пригороде Новосибирска появится новое кладбище. Оно будет восьмое по счету. Пока вопрос лишь остается на уровне обсуждений.