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Posted 12 февраля, 02:05

Published 12 февраля, 02:05

Modified 12 февраля, 02:07

Updated 12 февраля, 02:07

Мошенники наживаются на горе

Похоронные мошенники массово обманывают жителей Новосибирска

12 февраля 2025, 02:05
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Мошенники наживаются на горе
Жителям Новосибирска напомнили о черных ритуальщиках: подробности дала мэрия.

В регионе не перестает работать схема мошенничества, связанного с похоронными услугами. Как уточнили в администрации, когда человек умирает, ему звонят черные ритуальщики и навязывают свои услуги. В итоге убитые горем люди отдают большие деньги на организацию захоронения.

На деле же эта процедура бесплатная. «Ритуальные услуги» занимаются доставкой гроба, погребением, установкой надгробного знака и оформлением всех документов. Деньги за эти действия просят только аферисты.

В пригороде Новосибирска появится новое кладбище. Оно будет восьмое по счету. Пока вопрос лишь остается на уровне обсуждений.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Кладбище#Похороны#Мошенники
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