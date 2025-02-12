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Posted 12 февраля, 06:38

Published 12 февраля, 06:38

Modified 12 февраля, 06:40

Updated 12 февраля, 06:40

Кибермошенничества занимают 40% от числа зарегестрированных преступлений

Полиция Новосибирска не может обуздать вал кибермошенничества

12 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI. Кибермошенничества занимают 40% от числа зарегестрированных преступлений
Эффективность раскрытия преступлений, связанных с использованием IT-технологий низкая, заявил глава городского УВД,

В Новосибирске за 2024 год было зарегистрировано 10308 фактов мошенничества с применением информационных технологий. Пострадавшими признано более 8 тысяч человек, общий ущерб составил более 2 млрд рублей, сообщил на сессии горсовета, за ходом которой наблюдал корреспондент Atas.Info, начальник городского управления МВД Алексей Захаров.

«Нам не удалось в полной мере добиться эффективности работы по указанному направлению деятельности. Удельный вес преступлений данной категории в общем объеме зарегистрированных остается достаточно высоким и составляет 40 процентов», — констратировал глава новосибирской полиции.

По словам Захарова, основным методом профилактики подобных преступлений служит размещение информационных листовок в общственных местах и трансляция роликов соотвествующего содержания в средствах массовой информации.

Раскрываемость таких преступлений невелика, однако недавно в Новосибирске осудили двух телефонных мошенников, которые обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей.

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#Новосибирск#Полиция#Мошенничество#IT#Преступления
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