Полиция Новосибирска не может обуздать вал кибермошенничества

Posted 12 февраля, 06:38
Published 12 февраля, 06:38
Modified 12 февраля, 06:40
Updated 12 февраля, 06:40
В Новосибирске за 2024 год было зарегистрировано 10308 фактов мошенничества с применением информационных технологий. Пострадавшими признано более 8 тысяч человек, общий ущерб составил более 2 млрд рублей, сообщил на сессии горсовета, за ходом которой наблюдал корреспондент Atas.Info, начальник городского управления МВД Алексей Захаров.
«Нам не удалось в полной мере добиться эффективности работы по указанному направлению деятельности. Удельный вес преступлений данной категории в общем объеме зарегистрированных остается достаточно высоким и составляет 40 процентов», — констратировал глава новосибирской полиции.
По словам Захарова, основным методом профилактики подобных преступлений служит размещение информационных листовок в общственных местах и трансляция роликов соотвествующего содержания в средствах массовой информации.
Раскрываемость таких преступлений невелика, однако недавно в Новосибирске осудили двух телефонных мошенников, которые обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей.