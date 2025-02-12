Полиция Новосибирска не может обуздать вал кибермошенничества

В Новосибирске за 2024 год было зарегистрировано 10308 фактов мошенничества с применением информационных технологий. Пострадавшими признано более 8 тысяч человек, общий ущерб составил более 2 млрд рублей, сообщил на сессии горсовета, за ходом которой наблюдал корреспондент Atas.Info, начальник городского управления МВД Алексей Захаров.