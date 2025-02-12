Полиция прокомментировала инцидент с расизмом новосибирского «Сибиряка»

Posted 12 февраля, 13:17
Published 12 февраля, 13:17
Modified 12 февраля, 13:19
Updated 12 февраля, 13:19
По итогам проверки инцидента полиция не обнаружила признаков дискриминации игрока со стороны болельщиков. Сообщается, что решение МВД может оспорить прокуратура.
Напомним, в январе 2024 года во время матча бразильский игрок Нандо из состава команды «Норильский никель» досрочно покинул игру из-за оскорбительных выкриков болельщиков «Сибиряка», как сообщалось ранее.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил санкции на новосибирский клуб. «Сибиряка» обязали выплатить штраф на сумму в полмиллиона рублей и провести один матч без болельщиков.