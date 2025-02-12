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Posted 12 февраля, 13:17

Published 12 февраля, 13:17

Modified 12 февраля, 13:19

Updated 12 февраля, 13:19

Скандал произошел на турнире по мини-футболу

Полиция прокомментировала инцидент с расизмом новосибирского «Сибиряка»

12 февраля 2025, 13:17
Фото: 1MI. Скандал произошел на турнире по мини-футболу
Правоохранители не обнаружили проявления расизма со стороны фанатов спортклуба, понесшего наказание за дискриминацию иностранного игрока.

По итогам проверки инцидента полиция не обнаружила признаков дискриминации игрока со стороны болельщиков. Сообщается, что решение МВД может оспорить прокуратура.

Напомним, в январе 2024 года во время матча бразильский игрок Нандо из состава команды «Норильский никель» досрочно покинул игру из-за оскорбительных выкриков болельщиков «Сибиряка», как сообщалось ранее.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил санкции на новосибирский клуб. «Сибиряка» обязали выплатить штраф на сумму в полмиллиона рублей и провести один матч без болельщиков.

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