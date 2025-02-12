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Posted 12 февраля, 03:00

Published 12 февраля, 03:00

Modified 12 февраля, 06:01

Updated 12 февраля, 06:01

ПВЗ популярного маркетплейса начали принимать продукцию от продавцов на отгрузку

ПВЗ популярного маркетплейса начали принимать продукцию от продавцов на отгрузку

12 февраля 2025, 03:00
Фото: freepik.com.
Пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» начали принимать товары от магазинов-партнеров. Продавцы, использующие модель FBY, могут осуществлять поставку своих товаров на пункты выдачи.

В настоящее время такая услуга доступна в 60 пунктах, и, по информации пресс-службы маркетплейса, в будущем количество этих пунктов планируется увеличить.

Fulfillment by Yandex (FBY) — модель работы с «Яндекс Маркетом», которая предполагает размещение продавцом товара на витрине и доставку их на склады маркетплейса для отправки. С недавнего времени предприниматели из Нижнего Новгорода, Воронежа, Краснодара и Новосибирска могут осуществлять отгрузку товаров прямо в пункты выдачи заказов, а площадка поставит их на любой из своих складов.

Эта опция позволяет продавцам, например, быстрее «досылать» небольшие партии товаров для пополнения стоков и расширять географию своих продаж за счет доступа ко всем складам маркетплейса. Еще одно отличие от привычного процесса отгрузки — селлеры могут сдавать товар в любое время в часы работы пункта. Покупатели уже обращают внимание и на сокращение сроков доставки.

Сегодня эта услуга доступна в 60 ПВЗ, где принимают за раз не больше одной коробки весом до 19 кг и суммой сторон до 150 см. В планах — расширение данной опции и на пунктах других городов России.

Ранее «Яндекс Маркет» запустил такую возможность для продавцов в Санкт-Петербурге. По данным площадки, за первые три недели услугой воспользовались более 150 продавцов в регионе.

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