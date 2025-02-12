ПВЗ популярного маркетплейса начали принимать продукцию от продавцов на отгрузку

Fulfillment by Yandex (FBY) — модель работы с «Яндекс Маркетом», которая предполагает размещение продавцом товара на витрине и доставку их на склады маркетплейса для отправки. С недавнего времени предприниматели из Нижнего Новгорода, Воронежа, Краснодара и Новосибирска могут осуществлять отгрузку товаров прямо в пункты выдачи заказов, а площадка поставит их на любой из своих складов.