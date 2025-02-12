Работа троллейбуса №24 возмутила новосибирцев — почему опаздывает и куда жаловаться

Мы выяснили, где отслеживать расписание и почему происходят задержки приездов троллейбусов. Как уточнили в муниципалитете, с актуальным расписанием движения транспортных средств муниципальных маршрутов, в том числе троллейбуса №24, можно ознакомиться на сайте МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом». Туда же можно направить жалобу. Помимо этого, на данном сайте предоставлена возможность отслеживать движение транспортных средств маршрута в режиме реального времени. Что касается опозданий, то на исполнение графика движения оказывает влияние дорожно-транспортная ситуация, а именно пробки, ДТП и ремонтные работы.