Работа троллейбуса №24 возмутила новосибирцев — почему опаздывает и куда жаловаться

Posted 12 февраля, 05:24
Published 12 февраля, 05:24
Modified 12 февраля, 05:26
Updated 12 февраля, 05:26
В феврале жители Новосибирска подняли вопрос о качестве работы водителей троллейбусов №24. Со слов горожан, общественный транспорт ходит не по графику, в связи с чем, пассажиры опаздывают по своим делам.
Atas.info обратился в департамент транспорта мэрии. Как нам удалось узнать, ни в январе, ни в феврале, жители Новосибирска не обращались в дептранс с жалобами на задержки троллейбуса №24. Гневное сообщение разлетелось лишь по соцсетям.
Мы выяснили, где отслеживать расписание и почему происходят задержки приездов троллейбусов. Как уточнили в муниципалитете, с актуальным расписанием движения транспортных средств муниципальных маршрутов, в том числе троллейбуса №24, можно ознакомиться на сайте МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом». Туда же можно направить жалобу. Помимо этого, на данном сайте предоставлена возможность отслеживать движение транспортных средств маршрута в режиме реального времени. Что касается опозданий, то на исполнение графика движения оказывает влияние дорожно-транспортная ситуация, а именно пробки, ДТП и ремонтные работы.
По информации МПК «ГЭТ», на сегодняшний день для полного укомплектования штата водительского состава маршрута №24 не хватает 10 водителей. Ранее мы уже поднимали данную проблему. Продление троллейбусных маршрутов и увеличение числа транспорта, привело к тому, что укомплектованность штата троллейбусных парков сейчас составляет всего 68%. И это несмотря на то, что во всех подразделениях зарплаты водителей превышают 100 тысяч рублей в месяц.