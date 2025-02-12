Самолет до Новосибирска едва не потерпел катастрофу над Уфой

Posted 12 февраля, 02:54
Published 12 февраля, 02:54
Modified 12 февраля, 02:56
Updated 12 февраля, 02:56
Экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, выполнявшего рейс Самара — Новосибирск 10 февраля 2025 года, столкнулся с нештатной ситуацией вблизи Уфы. На удалении 50 км от города система TCAS зафиксировала 8–10 неидентифицированных целей на радаре, не передававших данные о высоте. При этом диспетчеры Уфимского центра УВД не наблюдали эти объекты на своих экранах.
Несмотря на тревожный сигнал, экипаж не активировал код 7700 (сигнал бедствия), так как визуальный осмотр и анализ данных подтвердили отсутствие реальной угрозы. Самолёт продолжил полёт по маршруту и благополучно приземлился в аэропорту Толмачёво.
TCAS — автоматическая система, отслеживающая воздушное пространство в радиусе 40 км и выдающая рекомендации пилотам при риске столкновения. Ложные срабатывания могут возникать из-за:
Сбоев в работе транспондеров других воздушных судов;
Отражений радиосигналов от наземных объектов;
Геомагнитных возмущений.
За 2024 год в России зафиксировано 37 случаев ложных предупреждений TCAS, включая инцидент с Airbus A321 над Красноярском, где система ошибочно указала на сближение с несуществующим объектом. В 70% ситуаций экипажи действовали аналогично новосибирскому рейсу — продолжали полёт без объявления чрезвычайного положения. Ранее до Новосибирска не могли долететь около 10 самолетов.