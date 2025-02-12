Самолет до Новосибирска едва не потерпел катастрофу над Уфой

Экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, выполнявшего рейс Самара — Новосибирск 10 февраля 2025 года, столкнулся с нештатной ситуацией вблизи Уфы. На удалении 50 км от города система TCAS зафиксировала 8–10 неидентифицированных целей на радаре, не передававших данные о высоте. При этом диспетчеры Уфимского центра УВД не наблюдали эти объекты на своих экранах.