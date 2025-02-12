atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 02:54

Published 12 февраля, 02:54

Modified 12 февраля, 02:56

Updated 12 февраля, 02:56

Все прошло безопасно

Самолет до Новосибирска едва не потерпел катастрофу над Уфой

12 февраля 2025, 02:54
Фото: 1MI. Все прошло безопасно
Экипаж самолета до Новосибирска столкнулся с угрозой столкновения в воздухе, о чем сообщили в Telegram-канале Aviaincidents.

Экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, выполнявшего рейс Самара — Новосибирск 10 февраля 2025 года, столкнулся с нештатной ситуацией вблизи Уфы. На удалении 50 км от города система TCAS зафиксировала 8–10 неидентифицированных целей на радаре, не передававших данные о высоте. При этом диспетчеры Уфимского центра УВД не наблюдали эти объекты на своих экранах.

Несмотря на тревожный сигнал, экипаж не активировал код 7700 (сигнал бедствия), так как визуальный осмотр и анализ данных подтвердили отсутствие реальной угрозы. Самолёт продолжил полёт по маршруту и благополучно приземлился в аэропорту Толмачёво.

TCAS — автоматическая система, отслеживающая воздушное пространство в радиусе 40 км и выдающая рекомендации пилотам при риске столкновения. Ложные срабатывания могут возникать из-за:

  • Сбоев в работе транспондеров других воздушных судов;

  • Отражений радиосигналов от наземных объектов;

  • Геомагнитных возмущений.

За 2024 год в России зафиксировано 37 случаев ложных предупреждений TCAS, включая инцидент с Airbus A321 над Красноярском, где система ошибочно указала на сближение с несуществующим объектом. В 70% ситуаций экипажи действовали аналогично новосибирскому рейсу — продолжали полёт без объявления чрезвычайного положения. Ранее до Новосибирска не могли долететь около 10 самолетов.

СК разберется в обстоятельствах экстренной посадки самолета под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске арестовали бывшего чиновника мэрии по делу о взяткеВ Новосибирске осудят директора МУП за растрату 6 млн и взяткуДвое охотников из Новосибирской области пойдут под суд за добычу лося
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика