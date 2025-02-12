Сколько платят бойцам СВО в 2025 году — назван размер выплат

Posted 12 февраля, 03:53
Published 12 февраля, 03:53
Modified 12 февраля, 03:55
Updated 12 февраля, 03:55
Подписавшим контракт в 2025 году готовы заплатить 1,2 млн рублей: эти средства выделены как из федерального, так и из регионального бюджета. Ежемесячно бойцам платят от 210 до 400 тыс. рублей. Размер этой выплаты зависит от звания и должности военнослужащего, пишет Сиб.фм.
Участник СВО, выполняющий боевые задачи, получает дополнительный денежный бонус. Если контрактник уничтожит или захватит определенную технику, то ему заплатят до млн рублей, если уничтожит самолет, то 300 тыс., если вертолет, то 200 тыс., если танк, то 50 тыс. Перечень техники для уничтожения назовут уже на месте.
Кроме того, за наступательные действия ежедневно выплачивается по 8 тыс. рублей. Новосибирским пенсионерам в феврале доплатят за предыдущий месяц.