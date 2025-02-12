Сколько платят бойцам СВО в 2025 году — назван размер выплат

Участник СВО, выполняющий боевые задачи, получает дополнительный денежный бонус. Если контрактник уничтожит или захватит определенную технику, то ему заплатят до млн рублей, если уничтожит самолет, то 300 тыс., если вертолет, то 200 тыс., если танк, то 50 тыс. Перечень техники для уничтожения назовут уже на месте.